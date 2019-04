El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado que "lo primero" que planteará cuando accedan al Congreso es que se vote la eliminación de las subvenciones directas a los partidos políticos para que "sean sus propios votantes los que los sostengan".

Durante la entrevista, el líder de Vox, ha respondido a los asuntos de actualidad. Estos son los titulares más destacados:

Medios de comunicación

"Somos claramente maltratados, los medios de comunicación han deformado nuestro mensaje y lo han manipulado".

Sobre los candidatos en las elecciones

"Me preocupa lo que está pasando a día de hoy, que gente como Pablo Iglesias todavía levanta el puño cantando canciones sangrientas como 'La internacional', a cuyos sones se asesinó a millones de personas"

"El PP hace lo mismo que el PSOE, solo que con una serie de años de retraso: compra toda la política de los progres", en referencia a la "Ley de Memoria histórica, la ley del aborto, la subida impuestos y una posición débil en Cataluña".

"El que tenga miedo que vote al PP y aquellos que tengan valor y que quieran cambiar el país, que apuesten por quiénes no tenemos miedo"

Sobre homosexualidad

"No hay ningún tipo de homofobia en Vox, estamos contra la ideolofgía LGTB que no representa a los homosexuales, que no representa a los gays. La bandera de los gays y lesbianas españoles es la bandera de España y no la del arcoiris".

Sobre la eutanasia

"No pensamos que haya que facilitar, y me sorprende que esto se le pida a Vox, que un marido en determinadas circunstancias pueda matar a su mujer".

Sobre el aborto

"Nosotros derogaremos la actual ley del aborto. Igual que en el debate de la eutanasia algunos están apostando por dar facilidades a la muerte, con los embarazos no deseados hay que hacer lo mismo".

Sobre las armas

"Nosotros lo que decimos es que nuestra casa es nuestro castillo, y que si alguien entra dentro de nuestra casa y tenemos un cenicero, un cuchillo de cocina, un arma reglamentaria, no solo tenemos el derecho sino la obligación de defender a nuestra familia".

Sobre inmigración

"Yo no digo que la inmigración sea un problema, algún tipo de inmigración es un problema. Los españoles tenemos derecho a abrir las puertas a quien nosotros queramos".

Sobre violencia de género

"La actual ley de violencia de género no está garantizando que se pueda acabar con la violencia contra la mujer".

