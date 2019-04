Si Abascal llegara a la Moncloa eliminaría las subvenciones a medios de comunicación, sindicatos y organizaciones no gubernamentales. "Los medios se tienen que sostener con el apoyo de sus televidentes y la publicidad, creemos que es lo más justo y adecuado. Los políticos han tenido un poder desmedido y hay menos libertad de prensa debido a las subvenciones", apunta.

Abascal ha comentado el incidente que tuvo su mano derecha, Kiko Méndez Monasterio, con Pablo Iglesias en su juventud. Según confirmaba el propio Iglesias, Monasterio le agredió cuando formaba parte de un grupo neonazi y fue condenado por ello. El líder de Vox era conocedor de este incidente. "Volver a mirar ahí para hacer daño dice mucho de quienes lo han hecho", señalaba. "A mí me preocupa que Pablo Iglesias todavía levanta el puño al ritmo de La Internacional a cuyos sones se mató a millones de personas, Pedro Sánchez se mantiene en el poder por quienes han justificado el terrorismo y quienes están a la cabeza de un golpe separatista en Cataluña", argumentaba. Abascal no se plantea prescindir de Monasterio por este incidente.

Le ha sorprendido que el expresiente José María Aznar se diera por aludido a las palabras de "la derechita cobarde". "No entiende por qué Casado permitió que Rajoy se convirtiera en el albacea testamentario del PSOE", lamenta al tiempo que dice lo que hubiera hecho si se hubiera encontrado con la España de la crisis de 2011: "Hay maneras de sacar la economía adelante que no pasan por la subida fiscal. Creo que las políticas de Rajoy nos han llevado a la mala situación de Cataluña".

Abascal afirma que "si tuviera un hijo homosexual, lo querría igual". "No hay ningún tipo de homofobia en Vox, estamos contra la dictadura LGTB, no me hace falta decir que tengo amigos o familiares gays", apunta. Se muestra contrario a la eutanasia: "se ha lanzado un mensaje de desesperanza y de muerte a quienes padecen una enfermedad grave.No vamos a facilitar que un marido pueda a matar a su mujer", destacaba.

Sobre el uso de las armas. Abascal afirma que daría la medalla al mérito civil a alguien que se defendiera de un asalto usando un arma que tuviera en casa. "Nuestra casa es nuestro castillo y si alguien entra y tenemos un cenicero, un cuchillo o un arma no solo tenemos el derecho sino la obligación de defender a nuestra familia", afirma.