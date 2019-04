Pedro Sanchez: "No queremos la involución, queremos un país que avance"

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha salido a celebrar su victoria en las elecciones con un millar de militantes que se han concentrado a las puertas de Ferraz y les ha dicho que ese triunfo supone que ha "ganado el futuro y ha perdido el pasado" y que va a tender la mano "a todos los grupos para gobernar dentro de la Constitución". "El partido socialista ha ganado las elecciones generales, hemos hecho que pase", ha señalado.

"No queremos la involución no queremos el retroceso, queremos un país que avance y mire al futuro", ha indicado Sánchez.

Cerca de mil personas celebran en un ambiente de fiesta la victoria electoral a las puertas de su sede en la calle Ferraz, agitando banderas rojas del PSOE y con gritos como "Con Rivera no", a lo que Sánchez ha contestado: "Ya lo he escuchado". "No vamos a hacer como ellos que ponen cordones sanitarios al PSOE", ha señalado.

