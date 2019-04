Montero afirma que "votar a Sánchez es votar a Rivera"

La portavoz parlamentaria y 'número dos' de Podemos, Irene Montero, ha alertado este jueves de que "votar a Pedro Sánchez es votar a Albert Rivera", en alusión a un posible acuerdo tras las elecciones entre ambos candidatos de PSOE y Cs, respectivamente, al tiempo que ha lamentado que se "haya mandado a lo peor del Estado" contra el líder de la formación morada, Pablo Iglesias.

"Pedimos el voto en estas elecciones porque la derecha no va a aplicar ninguna de estas medidas económicas y al PSOE tampoco se le van a ocurrir: cuando han gobernado no lo han hecho. Y quien paga las campañas al PSOE son los mismos bancos que quieren que gobierne la derecha y, como mucho, aceptan un Gobierno de derechas con Rivera y el PSOE. Votar a Sánchez es votar a Rivera entrando en La Moncloa", ha explicado Montero durante un acto de campaña celebrado en Elche. En este sentido, ha reiterado que votar a Unidas Podemos es "garantía de que el PSOE no se va a equivocar como suele hacer cuando tiene demasiada fuerza y decide pactar con Ciudadanos, como están anunciando que van a hacer".

La portavoz de Unidas Podemos ha detallado una serie de propuestas económicas, resaltando que "aplicar estas medidas es tan posible como lo ha sido" subir el salario mínimo a 900 euros. En este sentido, ha cuestionado cómo, ante la posibilidad de que esta formación pueda aplicarlas desde el Gobierno, se les ha "mandado a las cloacas del Estado".

"Si no fuese posible, ¿por qué han mandado a lo más corrupto y mafioso del país para fabricar pruebas falsas contra Pablo Iglesias?. Claro que se pueden aplicar estas medidas, pero lo van a intentar impedir por todos los medios. ¿Por qué está Rajoy en casa si no fuese posible?", ha preguntado ante un salón de actos con asistentes gritando 'sí se puede'.

Entre esas medidas a las que atenderá el partido en caso de gobernar, ha mencionado la "competencia desleal" de empresas 'low cost' con el pequeño comercio o el precio abusivo de la vivienda. "Nos imponen un modo de vida gente que a lo mejor no sabe ni dónde está España", ha criticado.

También ha instado a reformar el Estatuto de Trabajadores para que "no se encadenen contratos temporales laborales de manera abusiva" o la posibilidad de otorgar jubilaciones anticipadas sin penalización para determinados empleos o personas que ya hayan cotizado más de 35 años.