García Egea denuncia el 'escrache' del PSOE durante una procesión: "No sabemos qué le ha hecho el niño Jesús a los socialistas"

El secretario general del Partido Popular y candidato al Congreso por Murcia. Teodoro García Egea, ha denunciado el 'escrache' de miembros del PSOE a la procesión del Domingo de Ramos en Valladolid y ha emplazado a la dirección del Partido Socialista que "desautorice" a esos militantes que han podido tener esa "vergonzante actuación". A su juicio, las "personas normales" no hacen un "boicot" de ese tipo.

García Egea se ha referido así al encontronazo que se produjo este domingo en Valladolid entre las personas que volvían de la procesión del Domingo de Ramos y la manifestación por la celebración del aniversario de la República, entre los que figuraba una persona del equipo del actual alcalde, el socialista Oscar Puente, y que ocupa el puesto 18 en la candidatura del PSOE al Ayuntamiento.

El 'número dos' del PP ha dicho que le "preocupa mucho" ese "escrache" en el que "participaron algunos miembros destacados del Partido Socialista, según últimas informaciones". En este punto, ha calificado de "un poco sorprendente" que se pueda actuar así en una procesión "en la que van niños".

"Es un poco lamentable la verdad que un partido histórico y constitucional como el PSOE se dedique a hacer escraches en la procesión del Domingo de Ramos y no se desautorice a esos militantes que han podido participar en esta vergonzante actuación", ha afirmado.

En una entrevista en 'Onda Cero', ha subrayado que "personas normales no boicotean un Domingo de Ramos" y ha resaltado que en este caso "había niños en la procesión y militantes del PSOE increpando". "Lo cuál es un poco más grave creo", ha enfatizado,

Según García Egea, "la verdad es que es increíble" porque "siempre que llega la Semana Santa o la Navidad" tienen "el mismo problema". "No sabemos qué le ha hecho el niño Jesús a los socialistas o la Semana Santa a los socialistas", ha asegurado.

Tras recalcar que al que no le guste la Semana Santa "que no vaya", el número dos del PP ha dicho que su partido espera que no se sigan produciendo "estas manifestaciones y estas agresiones" y ha señalado que este mismo lunes asiste a "un besapié del Cristo del Perdón en Murcia".

García Egea también ha lamentado los últimos sucesos que se han producido en el País Vasco y Cataluña, en alusión a los altercados este sábado por la noche en Bilbao por el mitin de Vox, el boicot a Cayetana Alvarez de Toledo en la Universidad Autónoma de Barcelona y los abucheos a Albert Rivera en un acto electoral en Rentería.

En este sentido, ha criticado que haya "gente que en vez de tener un programa electoral e intentar de convencer a la gente en positivo", apueste por "gritar al adversario político".

