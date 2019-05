Feijóo abre la puerta a los votantes de Ciudadanos y a los "moderados" de Vox y del PSOE

El presidente de la Xunta de Galicia y del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido "desde ahora y ya" iniciar la "remontada" del PP y para ello ha abierto la puerta a "todos los votantes de Ciudadanos", así como a aquellos "moderados" de Vox e incluso del socialismo "que no quieren la deriva actual".

Núñez Feijóo y el líder del Partido Popular, Pablo Casado, han coincidido este sábado en un acto político por primera vez después de que el máximo mandatario gallego haya reconocido esta semana que el partido ha hecho las cosas mal en la campaña electoral del 28A al dar giros "que no han sido los adecuados".

En el área recreativa de A Magdalena, en el municipio de O Pino (A Coruña) y ante más de cinco mil militantes y simpatizantes, Feijóo ha dado las gracias a Casado por "dar la cara por todos" siempre -el "primer mandamiento" de este partido- y ha pedido "perdón" por los errores que se hayan podido cometer.

"El primero yo", ha añadido Feijóo, que ha insistido en que "os debemos a todos remontar". Ha conminado a ser el "gran partido de centro, amplio, de las mayorías, donde convivimos todos", porque "cuando no nos unimos, ganan la izquierda, la izquierda radical, el populismo y el nacionalismo".

Ha expresado asimismo su deseo de que esto no ocurra en las elecciones municipales, ni en las europeas, ni en la mayoría de los comicios autonómicos y, por eso, ha pedido nuevo que los diez millones de votantes que antaño ha tenido el PP regresen.

"Aquí no sobra nadie, en todo caso falta mucha gente", ha afirmado, y ha dejado caer que "no hay ninguna puerta de salida abierta". "No se puede ganar siempre, pero siempre se tiene que tener el compromiso de ganar", ha ahondado, y ha argumentado que "después de la decepción" de 28A, el PP "vuelve a estar de pie" y pensando "exclusivamente en la victoria". "Para remontar hay que asumir los errores y tener el espíritu de ganador, por eso estamos aquí arropando a Pablo Casado" con el fin de alcanzar los mejores resultados en lo sucesivo, ha concluido.

