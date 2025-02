Pedro Sánchez se posiciona tras la 'tensa' reunión entre Trump y Zelenski: "España está contigo"

El presidente Pedro Sánchez se ha posicionado tras el tenso encuentro entre el presidente ucraniano y el mandatario estadounidense en Washington. Donald Trump ha recibido a Volodímir Zelenski y, poco antes de la reunión, ha criticado la vestimenta del ucraniano. Zelenski lleva tres años vistiendo con sudadera y pantalones, sin ponerse traje de chaqueta.

Pedro Sánchez ha mostrado su apoyo a Volodimir Zelenskitras la discusión que ha mantenido en la Casa Blanca con Trump, quien ha reprochado a su invitado que está "jugando con la Tercera Guerra Mundial".

"Ucrania, España está contigo", ha escrito el jefe del Ejecutivo español en un mensaje publicado en la red social 'X'. El presidente español ha publicado la misma frase en dos idiomas más: en inglés y en ucraniano. Le acompaña también dos emoticonos, la bandera de España y la bandera de Ucrania.

Zelenski acudía este viernes a Estados Unidos para firmar un acuerdo sobre la explotación económica de las 'tierras raras'. Finalmente, Trump y Zelenski han protagonizado una bronca política en el Despacho Oval que ha terminado sin acuerdo por el que Washington se comprometía a mantener la ayuda a Kiev a cambio de su acceso a las "tierras raras", según han confirmado fuentes de la Casa Blanca a los medios norteamericanos.

Entre otros reproches, el estadounidense aseguraba que el presidente ucraniano no estaba en posición de negociar y le acusó de "jugar" con la vida de las personas y con la Tercera Guerra Mundial.

Así, Donald Trump también ha escrito un mensaje en sus redes sociales tras finalizar la reunión y ha afirmado que no negociará con él y ha añadido que Zelenski podrá volver a Estados Unidos cuando "esté listo para la paz".

"Es increíble lo que sale a la luz a través de la emoción, y he determinado que el presidente Zelenski no está listo para la paz, porque cree que nuestra implicación le da una gran ventaja en las negociaciones", escribía. "Ha faltado al respeto a Estados Unidos de América en su preciado Despacho Oval. Puede volver cuando esté listo para la paz", añadió Trump.

Tras la reunión tenían programado un almuerzo conjunto y una rueda de prensa, pero ambos eventos han sido cancelados.

Feijóo: "Mala noticia para el mundo lo que acaba de ocurrir"

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, también ha comentado la reunión que ha mantenido el mandatario ucraniano con el estadounidense. Considera que es una "mala noticia" el tenso encuentro que se ha vivido en la Casa Blanca y que solo "beneficia" a Rusia.

En su cuenta de la red social X, Feijóo se ha referido así al encuentro entre Trump y Zelenski: "Mala noticia para el mundo lo que acaba de ocurrir en la Casa Blanca. Solo beneficia al causante de la agresión. Ucrania merece ser escuchada y tener apoyo para una paz justa".

Europa respalda a Zelenski

Líderes europeos han salido a respaldar al presidente ucraniano tras la discusión con Donald Trump este viernes. Un encuentro que ha terminado sin acuerdo.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha asegurado a Zelenski y a los ucranianos que no están solos. El francés Emmanuel Macron, que se encuentra en Portugal de visita oficial: "Hay que agradecer a todos los que han ayudado y hay que respetar a los que han estado luchando desde el principio".

"Hay un agresor que es Rusia y un pueblo agredido que es Ucrania (...) Son cosas sencillas, pero es bueno recordarlas en momentos como estos", ha añadido Macron.

Los presidentes del Consejo Europeo, António Costa, de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, han destacado que la "dignidad" de Zelenski durante el encuentro "honra la valentía de los ucranianos". "Sé fuerte, sé valiente, no tengas miedo. Nunca estarás solo, querido presidente Volodimir Zelenski. Seguiremos trabajando con ustedes por una paz justa y duradera", han escrito en X.

El canciller en funciones de Alemania, Olaf Scholz, ha expresado en sus redes sociales que "nadie quiere la paz más que los ciudadanos ucranianos", en alusión a las palabras del estadounidense al acusar a Zelenski de que no estaba preparado para la paz en su territorio.

La tensa reunión entre Zelenski y Trump

El presidente de Estados Unidos protagoniza junto a Volodimir Zelenski en un tenso encuentro en el Despacho Oval de la Casa Blanca, donde le advirtió que no está en posición de imponer condiciones y le acusó de "jugar" con la Tercera Guerra Mundial.

Los presidentes estaban sentados frente a la prensa, llevaban 30 minutos haciendo declaraciones, cuando estalló la tensión: "Es una falta de respeto que vengas al Despacho Oval a intentar debatir esto ante los medios estadounidenses", dijo Vance a Zelenski, que lo escuchaba con los brazos cruzados y las cejas en alto y con tono calmado contestó que, durante la guerra, "todo el mundo tiene problemas".

Trump, enfadado, intervino diciendo: "No estás en posición de dictarnos lo que vamos a sentir. Nos sentimos muy bien. Nos sentimos muy fuertes. Ahora mismo, tú no estás en una buena posición. Te has permitido estar en una mala posición", insistió mientras Zelenski intentaba interrumpirle.

"No tienes las cartas a tu favor ahora", continuó Trump, advirtiéndole de que está "jugando" con la vida de millones de personas y con la Tercera Guerra Mundial. Es más, aseguró que estaba haciendo una falta de respeto al país norteamericano. "Lo que estás haciendo es una gran falta de respeto para este país", afirmó.

Trump, visiblemente enfadado, advierte que va a ser "difícil hacer un trato porque las actitudes deben cambiar". Zelenski intentó rebajar la tensión y aseguró que estaban hablando en un tono muy alto, a lo que Trump respondió que no era cierto y le mandó callar. "Ya has hablado bastante".

El presidente Trump ha publicado un comunicado tras la reunión asegurando que no estaba en posición de imponer condiciones para la paz y le acusó de "jugar" con la Tercera Guerra Mundial". "Ha faltado al respeto a Estados Unidos de América en su preciado Despacho Oval. Puede volver cuando esté listo para la paz", asegura el mensaje.

Zelenski seguirá buscando una "paz justa"

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha enviado otro mensaje. En él agradece a Donald Trump el encuentro que han mantenido y ha asegurado que Ucrania seguirá trabajando para lograr una "paz justa y duradera".

"Gracias, Estados Unidos, gracias por su apoyo, gracias por esta visita. Gracias presidente Trump, Congreso y pueblo estadounidense. Ucrania necesita una paz justa y duradera y estamos trabajando precisamente para conseguirlo", ha escrito en X.

Después de la discusión, Trump se reunió con los suyos y fue cuando decidió que Zelenski salieron de la Casa Blanca.

