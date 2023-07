Feijóo, sobre el reparto del voto por correo: "El equipo directivo de Correos es muy mediocre"

En la mañana de este martes, el candidato del Partido Popular a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha concedido una entrevista a Susanna Griso en 'Espejo Público' en la que ha hablado de los temas más comentados de los últimos días de la campaña electoral de las elecciones generales, que se celebran este domingo, 23 de julio.

Feijóo admite una "inexactitud" con la revalorización de las pensiones

El líder del PP ha tocado asuntos como las pensiones, las cuales ha afirmado que le preocupan "a todo el mundo". En esta ocasión, Feijóo ha vuelto a rectificar sus palabras sobre la revalorización de las pensiones con las que aseguraba que su partido siempre las revalorizó con el IPC. "Nunca las congeló. Hubo años en los que no se actualizaron al IPC, pero otros que los pusimos por encima", ha expresado, admitiendo que lo que llevaba afirmando hasta el momento era una "inexactitud que he rectificado de forma inmediata". "No me gusta que se instalen mentiras. Hay otro que, en mi opinión, no distingue la verdad de la mentira", ha añadido, en referencia a Pedro Sánchez.

Asimismo, ha confirmado las que serán sus primeras medidas relacionadas con las prensiones. "Mi primer compromiso será decir cuál es la situación del sistema y traer una previsión del incremento de pensionistas. Además, me sentaré con agentes sociales y buscaré la revalorización al IPC y la sostenibilidad del sistema a corto, medio y largo plazo", ha explicado

Feijóo asegura tener "trazabilidad" y "mucha experiencia"

De la misma manera, al ser preguntado por las cualidades que posee para ser presidente, el popular ha asegurado que tiene la "trazabilidad" para asumir el cargo, así como "mucha experiencia" en la gestión de la sanidad y de Correos. "Llevo 14 años gestionando Galicia, he intentado toda mi vida hacer las cosas bien y unir la sociedad como he hecho allí. Tengo la experiencia para ser presidente, y más que el actual", ha aseverado, señalando que "un buen dirigente tiene que decir la verdad, gestionar la realidad y tener experiencia" y que él "no contrataría a nadie sin experiencia, y Sánchez no había gestionado un euro público".

Posteriormente, ha enumerado sus flaquezas para ser presidente y, sorprendentemente, ha declarado que "nunca se está suficientemente preparado". "Una persona nunca esta suficientemente preparada para ser primer ministro, especialmente en España. Cuando hablamos de una nación que fue capaz de convertir su lengua en la segunda más hablada, uno nunca está suficientemente preparado. A partir de ahí, cuando se ven los currículums, mi experiencia vital dice que puedo tener una cierta posibilidad de hacerlo bien", ha sentenciado.

Feijóo, sobre el CIS: "Se roza la malversación, estoy seguro"

De la misma manera, Susanna Griso ha preguntado al candidato del PP por las mentiras o medias verdades que el candidato expresó en el 'cara a cara' con Sánchez. Feijóo ha confirmado que pidió a su equipo que le informase de las "inexactitudes" que había tenido durante el debate. "Creo que dije que la comunidad gallega es la que menos ha incrementado la deuda y se puede discutir si se mete las comunidades forales, Euskadi y Navarra", ha apuntado, "yo no mentí ni miento. Si lo hice, es fruto de la inexactitud y yo la rectifico".

En ese momento, el líder de la oposición ha cambiado de tema y ha comenzado a hablar del CIS y sus encuestas controversiales. "Tenemos un director del CIS (José Félix Tezanos) que miente a sabiendas y gestiona 14 millones de dinero público. Se roza la malversación, estoy convencido. Haré una auditoría, hay que devolverle el prestigio porque el 'sanchismo' lo ha convertido en la banalización de las instituciones", ha manifestado.

Seguidamente, ha confirmado que sus cuatro referentes son Adolfo Suárez, Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoyy ha puesto en valor su origen rural. "No es lo mismo sufrir desabastecimiento de agua o no tener televisión o internet que vivir en la ciudad, donde no tienes problemas de señal. Nos hemos olvidado de la periferia. Hubo una visión demasiado radial de Madrid y nos hemos olvidado de la periferia. Ese tipo de concepción concentrada en Madrid es inadecuada. Apostaré por el Corredor Mediterráneo", ha remarcado.

El candidato del PP asegura que PSOE y Vox tienen "intereses coincidentes"

Por otro lado, ha mostrado sentirse confiado de cara a las elecciones y ha vuelto a criticar a Sánchez por no aceptar el acuerdo presentado en el debate, por el que ambos candidatos se comprometían a dejar que gobernase la lista más votada. "Si España vuelve a ser un país donde los políticos aceptan ganar o perder, todo apunta a que gobernaremos. A pesar de que Sánchez dice que va a ganar, no se compromete a dejar gobernar al que gane. Por eso, necesitamos un voto útil para dejar muy claro que todos los que quieren un cambio político en España tienen que votar al PP. Vamos a hacer un país que da igual decir una cosa que otra, como pactar con Bildu. Ayer, Sánchez dijo que por supuesto que pactaría con Bildu. No concibo la presidencia pactada con partidos cuyo objetivo es irse de España", ha subrayado.

Feijóo también ha hablado sobre Vox y la violencia de género, reiterando que "la violencia machista existe". "No legitimo las posiciones de Vox. He escuchado y leído a Abascaldiciendo que hay violencia machista", ha dicho, "hay asesinatos en nuestro país en los que un hombre mata a su pareja con la que tiene una relación íntima y las sentencias y los hechos probados acreditan que es un supuesto de violencia machista. El 85% de la población estamos de acuerdo en que la violencia machista existe".

El candidato ha continuado hablando de la formación de Santiago Abascal y ha asegurado no tener nada en común, a diferencia de, según él, el PSOE. "¿Qué haría Sánchez sin Vox? Se quedaría sin campaña. No tengo nada que ver con Vox. PSOE y Vox tienen algunos intereses coincidentes. Ambos quieren que saque menos diputados. Mi problema principal es que en las provincias en las que los escaños están muy justos se concentre el voto en una papeleta del PP y no Vox", ha recordado, "el PSOE critica que Vox pueda entrar en el Gobierno y después no lo impide", ha añadido, haciendo una nueva referencia al acuerdo que presentó en el 'cara a cara'. Además, ha afirmado que la línea roja para pactar con Vox es que "tenemos la posibilidad de tener un gobierno fuerte sin coalición", apuntando que "un gobierno con extremos no es lo mejor para el país".

El voto por correo y los peajes pactados con Bruselas

Una de las polémicas que más ha coleado estos últimos días es las dificultades de Correos para repartir el voto por correo. "No tengo ninguna sospecha de Correos, solo tengo la confirmación de que es un equipo muy mediocre y no se hizo una buena planificación par evitar el lío. Que queden se queden 400.000 personas sin votar porque tienen la documentación en las oficinas no se puede celebrar. El problema es que la compañía debe mas de 1.000 millones", ha dicho.

En cuanto a los jóvenes y los autónomos, Feijóo ha anunciado sus primeras medidas para ayudar a ambos colectivos. "Los jóvenes tienen una deuda injusta porque el Gobierno nos ha endeudado hasta las cejas a razón de 200 millones al día y es un problema enorme porque tienen que pagar la deuda toda su vida. Sobre los autónomos, tenemos que ir a la cuota 0, y en los jóvenes hemos de buscar una política fiscal para facilitar la incorporación de las mujeres al trabajo. El empleo es determinante y es necesario hacer un hincapié con la formación y el talento. Las primeras medidas es bajar el impuesto de la renta a las medias y bajas, disminuir el IVA de la carne, el pescado y las conservas, y he pedido al equipo de bajar el IVA de las peluquerías", ha confirmado.

Otro de los temas muy comentados ha sido los peajes que el Gobierno se comprometió a construir para 2024 con Bruselas. Feijóo ha aseverado que intentará renegociar las condiciones. "Me gusta decir que cuando enseñe el mapa era verdad, y el que me contestó que era mentira estaba mintiendo. Lo cierto es que España se compromete a poner peajes con Bruselas. Vamos a ver que es lo que se puede renegociar, pero esto perjudica a la periferia, a los productos de la periferia y eso conlleva una discriminación. Lo que esta claro es que es el gobierno el que ha ofrecido esta medida", ha reafirmado.

Por último, ha señalado que el fin no justifica los medios. "No se puede hacer una cosa y la contraria. Cuando uno se equivoca, rectifica", ha concluido.