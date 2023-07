Vicente Vallés explica los documentos que el Gobierno entregó a Bruselas sobre los peajes en autovías

En el 'cara a cara' entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchezen Atresmedia, el presidente del Gobierno negó que se vayan a imponer peajes en las autovías. Sin embargo, poco después, el director general de la DGT confirmó, el jueves, que sí habrá peajes y, horas después, fue obligado a desmentirse a sí mismo.

"Por imposición de Bruselas, tendremos que poner peajes, porque nos lo exige Bruselas", dijo en un principio Pere Navarro, "y este sí que ha sido un gran tema por acuerdo, un gran pacto entre los dos partidos".

"Lamento si ha podido ocasionar algún tipo de confusión sobre un tema en el que el Gobierno se ha manifestado de forma reiterada, contundente y que no está sobre la mesa de ninguna forma", rectificó horas más tarde.

En esas últimas horas, gran parte Ejecutivo ha salido a desautorizar a su propio director general de Tráfico, pero las afirmaciones de Navarro están respaldadas por documentos oficiales que el Gobierno envió a Bruselas.

Las medidas que el Gobierno se comprometió a cumplir con Bruselas

Hace más de dos años que el Gobierno se comprometió con Bruselas a implantar peajes en las autovías para acceder a los fondos europeos durante la pandemia. Así consta en el 'Plan de recuperación, transformación y resiliencia' que Moncloa envió a Bruselas en abril de 2021.

En este plan, se habla de esos peajes varias veces. Concretamente, en la página 87 se dice que "se revisará la financiación de las vías de alta capacidad y se establecerá un sistema de ingresos". De la misma manera, en la página 127, se puede leer que "es preciso desarrollar un sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad". Por último, en la página 134, se asegura que se desarrollará un "mecanismo de pago por uso de carreteras de alta intensidad".

El anexo que Moncloa envió a la CE dos meses después

Dos meses después, en julio de 2021, Moncloa envió a la Comisión Europea un anexo en el que especificaba el año en el que se pondría en marcha ese peaje. En la página dos, se explica que se creará "un mecanismo de pago por el uso de las carreteras del Estado, que comenzará a funcionar a partir de 2024, con arreglo al principio de 'quien contamina paga'".

En la página 278, se citan "impuestos o pagos relacionados con la movilidad, como la introducción de peajes de carretera". Finalmente, en la página 282, se dice que "la reforma prevé un análisis de las figuras tributarias que gravan la matriculación y la utilización de vehículos o la creación de peajes de carretera".

No se sabe si se aplacarán estos peajes porque no son una imposición europea como decía el director general de la DGT, sino que son una propuesta de España. Por tanto, será el Gobierno el que decida si los aplica o no, pero la propuesta está por escrito en documentación oficial, cuyo contenido es vinculante. Es decir, no cumplir con esos objetivos podría provocar el retraso o el bloqueo de la llegada de los fondos europeos.