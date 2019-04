Dos debates en 24 horas y a cinco días de las elecciones: una situación sin precedentes

Los partidos, y también los votantes, han entrado en territorio inexplorado porque nadie sabe qué puede ocurrir con dos debates en sólo 24 horas y a cinco días de las elecciones. No hay precedentes de algo así ni en España ni fuera de España.

¿Hay precedentes de dos debates consecutivos? Los partidos y los votantes entran en un territorio inexplorado. Desde el primer debate de la Democracia al debate decisivo de Atresmedia, se han celebrado siete en España y la mayoría cara a cara.

Hasta ahora siempre había al menos una semana de diferencia entre un debate y el siguiente y Fernando Vallespín, expresidente del CIS, cree que lo que ocurra es "impredecible" y considera que "el segundo día siempre se aprende del primero". Una situación similar no ha ocurrido en ningún país, ni en Francia, Alemania, o EEUU, donde una comisión los organiza y no obliga a que los candidatos vayan, ya que ninguno se plantea no debatir.