Desprendimiento en la fachada del PP al colgar el cartel electoral de Casado con el lema 'Valor Seguro'

La fachada del edificio que alberga la sede nacional del Partido Popular, situada en la calle Génova 13, ha sufrido este miércoles un desprendimiento en su parte superior cuando los operarios estaban colgando el cartel electoral de campaña con la imagen del candidato a las elecciones generales de la formacion 'popular', Pablo Casado, bajo el lema 'Valor seguro', según han informado fuentes de la dirección nacional del partido.

El material que se ha desprendido no ha llegado a caer sobre la vía pública y no se ha producido ningún daño, pero sí ha caído en la popular terraza donde los dirigentes suelen salir para celebrar los resultados electorales tradicionalmente. No obstante, la Policía ha montado un cordón policial para evitar cualquier peligro a los ciudadanos que circulaban a la altura de la calle, donde tiene la sede tanto el PP nacional como madrileño.

Este jueves al filo de la medianoche arranca la campaña electoral para las generales del 28 de abril y los operarios han empezado este miércoles a colgar una lona con el eslogan electoral del PP y la imagen de Casado, que permanecerá en la sede durante todo el periodo electoral. Esa lona va anclada a la fachada y en el momento de colocarla se ha producido ese desprendimiento en la parte superior.