La comunicación no verbal de los candidatos en el debate decisivo de Atresmedia

El experto Julio García ha comentado en 'Espejo Publicó' el papel de la comunicación verbal en el debate decisivo de Atresmedia.

En el debate de este martes, García considera que Sánchez "poco a poco fue ganando calidez a medida que avanzó".

Sobre Pablo Casado, el experto cuenta que "corrigió la mirada, estuvo lineal".

Al final del debate Rivera estaba eufórico, desde el punto de vista de la comunicación fue "interesante" y fue "natural".

En el intercambio de libros entre Sánchez y Rivera, García considera que "no hay que abusar" de los obsequios.

El papel de Pablo Iglesias "fue muy interesante", según García", "un tono de profesorado, y la vestimenta le acompañó. El jersey le favoreció más".

Algo que no deberían volver a hacer es que "no se pisen y que no polucionen la información", dice García.

