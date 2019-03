Casado pide a Vox que no se presente en las provincias pequeñas para no dividir el voto

Desde Zaragoza, después de firmar un acuerdo con el Partido Aragonés para las elecciones generales y recordar los que tiene el PP con Foro Asturias y UPN en Navarra, Pablo Casado ha hecho una apelación directa a Vox, aunque sin mentarlo: "Ojalá otros partidos también hicieran este análisis de responsabilidad y es pensar si en aquellas elecciones en las que no van a tener representación en algunas circunscripciones, si merece la pena para que algunos escaños pasen al Partido Socialista o a Podemos".

El Partido Popular va a acudir al Tribunal Constitucional contra los 'viernes sociales' del gobierno. La Junta Electoral no admitió sus argumentos contra las ruedas de prensa de los viernes, tras el consejo de ministros, pero ahora quieren que el tribunal acabe con la pretensión de Pedro Sánchez de "hacer en ocho semanas lo que no ha hecho en ocho meses... en España no se puede gobernar como a uno le sale de los decretos".