Arrimadas exige a Sánchez el cese inmediato de Iceta: "Si no lo hace es porque Iceta ha verbalizado lo que el PSOE piensa"

La candidata al Congreso de los Diputados por Barcelona de Ciudadanos (Cs) Inés Arrimadas, ha planteado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el cese del primer secretario del Partido Socialista de Cataluña, Miquel Iceta, tras sus polémicas declaraciones respecto a un mecanismo "para encauzar" el conflicto catalán.

En un vídeo publicado en su perfil oficial de Twitter, Arrimadas se dirige a Sánchez diciendo que "si no le cesa inmediatamente es porque Iceta ha verbalizado lo que ustedes -en relación al PSOE- piensan en privado". La líder de la oposición en Cataluña considera que las declaraciones de Iceta "son de las más graves que se han dicho en política en los últimos años", por lo que cree que debería de dimitir "inmediatamente".

En el vídeo también vuelve a criticar al presidente del Gobierno al decir que "ya lo hizo con los indultos", que "ha puesto fecha de caducidad a España" o que incluso "ha puesto precio a nuestro país", matiza Arrimadas. "La única fecha de caducidad es la del 28 de abril, para que deje de ser presidente", ha añadido, al mismo tiempo que defiende "partirse la cara" con el fin de conseguir una Cataluña "de todos los catalanes".

Las palabras de Iceta, en concreto, fueron que "si el 65% de los catalanes quiere la independencia, la democracia deberá encontrar un mecanismo para encauzar eso".

Esta fue su respuesta en una entrevista en Berria ante la siguiente pregunta: "El 47% de los votantes está a favor de la independencia. No es suficiente en su opinión, ¿y si fueran el 65% tampoco?. ¿Nunca, jamás?". "Si el 65% de la población quiere la independencia, la democracia deberá encontrar un mecanismo para encauzar eso, pero no en el último 'penalti', no con el 47% ni tampoco con el 51%", respondió Iceta.

También te puede interesar...

El PSOE se desmarca de Iceta mientras la oposición asegura que ha desvelado los verdaderos planes de Sánchez en Cataluña