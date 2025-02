Ultimátum al dueño de la panadería de Barcelona que proyecta en su local un vídeo con mujeres en ropa interior

Nalgas enharinadas que reciben un cachete, cuerpos en ropa interior contoneándose y mujeres que amasan pan en tanga. El vídeo que se muestra en el interior de la panadería Bakers, de Barcelona, ha revolucionado al barrio desde que una madre, Berta Villaescusa, avisada por su hijo de 11 años sacó a la luz el contenido de la proyección. Villaescusa ha sido clara y contundente en su mensaje “es algo asqueroso y pornográfico”. Sus quejas ya se han llevado a la Oficina de Igualdad de Trato y No discriminación del Departamento de Igualdad y Feminismo de la Generalitat que ya ha abierto una investigación.

Se pide la retirada inmediata

El Institut Català de la Dona (ICD) ha recibido la queja de esas familias que denuncian que es un “vídeo sexista y que pueden ver los menores al salir del colegio”. Según Sonia Guerra, presidente del ICD, “el video cosifica a las mujeres, contribuye a sostener la discriminación y su reproducción lleva a una interpretación generalizada de que el cuerpo de las mujeres es un objeto”. En sus declaraciones añade que “la cosificación deshumaniza a las mujeres, las subordina y acaba fomentando la cultura de la violación”.

Multas de 300 a 10.000 euros

Desde el departamento se ha avisado al dueño del local que debe retirar en 24 horas el vídeo sino se iniciará un proceso sancionador que puede acarrear multas de entre 300 y 10.000 euros. El responsable de la panadería, Georgy Shirshov, en un comunicado enviado a Antena 3 Noticias ha indicado su sorpresa por “la reacción de algunas personas” y añade que no entiende “por qué no gusta la publicidad de tartas con modelos de chicas en trajes de baño”. Asegura que “está a favor de las chicas hermosas, de los productos de panadería de alta calidad y pide respeto a su libertad de expresión”. Su postura es que no va a dejar de proyectar el vídeo de la polémica.

Publicidad igualitaria

Desde el ICD nos recuerdan sus recomendaciones para una publicidad igualitaria. Un anuncio “no debería mostrar el cuerpo de las mujeres de forma erótica, sensual o exhibicionista como reclamo publicitario dirigido a incitar al consumo o atraer la atención” porque aseguran "las muestra como un producto más, las denigra y las degrada." De momento, el vídeo sigue en la pantalla del local a la espera de si el dueño decide retirarlo y poner fin a la polémica.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com