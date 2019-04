El PSOE se desmarca de Iceta mientras la oposición asegura que ha desvelado los verdaderos planes de Sánchez en Cataluña

El PSOE ha marcado distancias este jueves con las palabras del primer secretario del PSC, Miquel Iceta, sobre una hipotética mayoría independentista en Cataluña, mientras que PP y Ciudadanos han aprovechado la polémica para arremeter contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Iceta afirmó en una entrevista con el diario en euskera Berria que si el 65 por ciento de los catalanes estuvieran a favor de la independencia la democracia debería buscar una solución. Él mismo puntualizó posteriormente que "un referéndum sobre la independencia no es una solución" para Cataluña, ya que la sociedad catalana está "dividida" y es preciso encontrar un "camino del medio".

No obstante, el presidente del PP, Pablo Casado, ha afirmado que Iceta "dijo la verdad" al advertir de que en diez años la propaganda podría propiciar una mayoría social independentista en Cataluña y ha asegurado que esta es la "hoja de ruta" de Sánchez.

La número uno del PP por Barcelona en las elecciones generales, Cayetana Álvarez de Toledo, por su parte, ha asegurado que Iceta "no tiene principios, no tiene criterio, no tiene escrúpulos y no tiene remedio".

Mientras tanto, la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha afirmado que Iceta tiene la virtud de "cascar" antes que nadie los planes de Pedro Sánchez. De esta forma, ha señalado, "el sanchismo ha puesto fecha de caducidad a España" al situar la independencia cuando haya un respaldo del 65 por ciento en Cataluña, y frente a esto ha animado a poner fin al Gobierno de Sánchez el 28A.

Desde las filas del PSOE, los mensajes han ido en una línea diferente a la apuntada el miércoles por el líder del PSC. El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha advertido a Iceta de que su comentario fue "inapropiado" en periodo electoral. "El compañero Iceta, que es muy dado a hacer reflexiones, cuando se inserta esto en un contexto como el actual, de confrontación electoral, resulta inapropiado", ha comentado Ábalos.

También se ha referido a ello la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo: "Iceta es un socialista antiindependentismo, pero nuestro país no tiene estructura jurídica para que nadie con ningún referéndum en su territorio rompa la unidad de Estado de España. No hay tema", ha zanjado.