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Vota la mejor foto de los espectadores del mes de marzo 2026

Descubre las mejores instantáneas captadas por nuestros espectadores en este mes en el que arrancó la primavera.

Las mejores fotos de marzo 2026

Las mejores fotos de marzo 2026Antena 3 Noticias

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Beatriz García
Publicado:

Marzo nos ha regalado un auténtico espectáculo de luz, color y contrastes, un mes en el que la primavera comienza a abrirse paso mientras el invierno se resiste a marcharse. Días de cielos cambiantes, atardeceres y paisajes en los que empieza a florecer vida convierten a este mes en un lienzo lleno de matices. Ahora llega el momento de elegir cuál de todas estas imágenes merece convertirse en la mejor foto del tiempo del mes.

Cada candidata captura un instante único de esta transición entre estaciones. Desde cielos de nubes amenazantes que se abren de pronto para dejar pasar rayos de sol, hasta escenas de calma junto al agua, donde la luz se refleja creando composiciones serenas, y estampas rurales que muestran el despertar de la naturaleza con campos en flor y colores vibrantes.

Marzo ha sido, en definitiva, un mes de contrastes: de tormentas y claros, de sombras y luz, de invierno y primavera conviviendo en un mismo paisaje.

¿Cómo participar?

Votar es muy sencillo y tiene un gran valor para quienes están detrás de la cámara. Con tu elección reconoces la paciencia de quienes esperan el instante exacto en el que el sol rompe entre las nubes, el esfuerzo de quienes recorren campos en flor en busca del mejor encuadre o la sensibilidad de quienes saben captar la calma de un paisaje en equilibrio.

  • Entra en la sección 'Tus Imágenes' de nuestra web, donde encontrarás las fotos seleccionadas por comunidad autónoma.
  • Revisa las candidatas: cada imagen ha sido elegida por nuestro equipo entre todas las enviadas por el público.
  • Haz clic en la casilla de la que más te guste.
  • Recuerda que cada usuario puede elegir una sola foto favorita. Con tu voto ayudarás a coronar la imagen más espectacular de marzo de 2026.

Muy pronto anunciaremos la fotografía ganadora. ¡No te quedes sin participar y haz que tu elección marque la diferencia!

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