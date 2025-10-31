Vota la mejor foto del tiempo de octubre de 2025

Ya tenemos las mejores fotos del tiempo enviadas por nuestros espectadores en octubre. Desde postales con el mar como protagonista a amaneceres y atardeceres, así como fenómenos atmosféricos como las curiosas nubes lenticulares vistas en Granada.

Al final de esta noticia encontrarás todas las imágenes y podrás votar la que más te guste.

¿Cómo participar?

1. Entra en la sección 'Tus Imágenes' de nuestra web, donde se encuentran las fotos seleccionadas por comunidad autónoma.

2. Revisa las candidatas: cada imagen ha sido elegida por nuestro equipo tras el envío del público.

3. Haz clic en la casilla de la que más te guste para votar.

4. Cada usuario puede elegir una sola foto favorita. Con tu voto ayudarás a coronar la imagen que mejor diálogo tenga con el cielo y el paisaje del mes.

Pronto anunciaremos la foto ganadora. ¡No dejes pasar la oportunidad de que tu voz cuente y tu mirada del cielo se proyecte en nuestra portada!