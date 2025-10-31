Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Tus imágenes

Vota la mejor foto del tiempo de octubre de 2025

Elige entre estas 10 imágenes la mejor del mes de octubre de 2025. Vota ya

Belén Montero
Publicado:

Ya tenemos las mejores fotos del tiempo enviadas por nuestros espectadores en octubre. Desde postales con el mar como protagonista a amaneceres y atardeceres, así como fenómenos atmosféricos como las curiosas nubes lenticulares vistas en Granada.

Al final de esta noticia encontrarás todas las imágenes y podrás votar la que más te guste.

¿Cómo participar?

1. Entra en la sección 'Tus Imágenes' de nuestra web, donde se encuentran las fotos seleccionadas por comunidad autónoma.

2. Revisa las candidatas: cada imagen ha sido elegida por nuestro equipo tras el envío del público.

3. Haz clic en la casilla de la que más te guste para votar.

4. Cada usuario puede elegir una sola foto favorita. Con tu voto ayudarás a coronar la imagen que mejor diálogo tenga con el cielo y el paisaje del mes.

Pronto anunciaremos la foto ganadora. ¡No dejes pasar la oportunidad de que tu voz cuente y tu mirada del cielo se proyecte en nuestra portada!

Un estudio determina cuándo volvería a repetirse un desastre natural como la DANA de Valencia

El estudio, llevado a cabo por la Universidad Politécnica de Cataluña, habla de una "probabilidad significativa de repetirse" un temporal de tal magnitud y estima que las lluvias extremas registradas en Valencia podrían producirse de nuevo en 47 años.

Sevilla y Huelva se llevan la peor parte de las lluvias con hasta 115 litros de agua por metro cuadrado y un herido grave

La Junta mantiene activada la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan Especial de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones, en Andalucía. Hasta 45 municipios tienen también activado sus Planes Territoriales de Emergencias (PTEL): 38 en Huelva, seis en Sevilla y uno en Granada.

El ojo del huracán Melissa captado por un satélite

¿Por qué el huracán Melissa es considerado la "tormenta del siglo"?

