Roberto Brasero anuncia sol y 20º este fin de semana: "Este fin de semana llega el némesis de las borrascas"

Este el 8º fin de semana del año y en los siete anteriores hemos tenido borrasca o los efectos de alguna que había pasado o el anuncio de otra que llegaba por delante. Esta vez lo que vemos es su némesis meteorológico: el anticiclón. Las altas presiones ya han empezado a instalarse en el tiempo de este viernes y frenan el avance de las nubes que llegan desde el Atlántico a diferencia de lo que ha ocurrido hasta ahora cuando, con el anticiclón desaparecido, las borrascas tenían el pasillo libre para ir entrando cargadas de lluvias por el oeste peninsular.

La última, Pedro, ya ha circulado más al norte y en este momento ya se encuentra tan alejada de nuestro país que no nos afectará más. El viento ha ido amainando y solo quedan avisos para la tarde de este viernes por oleaje en el Ampurdán.

Sábado al sol

Mañana sábado el anticiclón ocupará toda la Península Ibérica y Baleares, extendiéndose hasta Canarias, con lo que se espera una estabilización meteorológica generalizada, sin lluvias y con mucho sol en toda España. Tan solo a primera hora podríamos tener algunas brumas y bancos de niebla en el interior del extremo norte peninsular y de la meseta norte así como en litorales mediterráneos, y por la tarde algunas nubes bajas en Galicia.

En Canarias las veremos en el norte de las islas, pero muy pocas y con tendencia a despejar. El sol sin duda será el protagonista con unas temperaturas que, atención, serán bajas todavía por la noche y en las primeras horas del sábado: amanecerá con heladas débiles en zonas de montaña, en la meseta norte y nordeste de la meseta sur.

Sin embargo, por la tarde las máximas serán más altas que las de hoy salvo a orillas del Mediterráneo donde no cambiarán mucho. El ascenso será notable (superior a 6 grados) en las montañas del nordeste y en las Canarias orientales y es que mañana vuelve la calima al archipiélago

El domingo sube más las temperaturas

El domingo seguirán subiendo las temperaturas, esta vez también las de primera hora y luego además las máximas de por la tarde: llegaremos a 20º en Bilbao, Albacete y Ciudad Real; 21º en Valencia y en Teruel; 22º en Girona, Huelva, Granada y Ourense; 23º en Sevilla y 24º en Murcia. En Canarias nos podríamos ir hasta los 26º Las Palmas o 27º en Santa Cruz de Tenerife. Y todo ello con un panorama de cielos despejados, vientos flojos y algunas nieblas matinales.

El sol del anticiclón que se queda al menos hasta el martes, que es el día en el que puede nublarse de nuevo en el noroeste y el miércoles en el resto de la mitad occidental peninsular con la posibilidad de nuevas lluvias ese día. Pero hasta entonces, mucho sol: la primavera empezará oficialmente dentro de un mes justo, el 20 de marzo a las 15 horas 46 minutos hora oficial peninsular, pero este fin de semana ya tendremos en el tiempo un adelanto primaveral.

