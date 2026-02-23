Roberto Brasero avisa: "Más calor en Bilbao que en Alicante"

Hemos empezado la semana con sol en casi toda España y con calima en Canarias, donde este lunes por la tarde ya se habían superado los 31º en Adeje y en Tenerife Sur y los 32º en La Aldea de San Nicolás, en Gran Canaria. Temperaturas altas también en Andalucía donde en Cardeña, Córdoba, van camino de los 27ºC, que es la máxima que este martes se espera en Murcia. Pero llamará más la atención que en Bilbao o en Oviedo vayan a tener más calor que en Valencia o Alicante.

25ºC en el Cantábrico

Este martes seguirán las temperaturas primaverales de estos últimos días e incluso subirán más en el Cantábrico, donde con viento sur, llegaremos a 24º en Oviedo y en Bilba, o o 22º en Santander y San Sebastián. Serán más elevadas que en Alicante o Valencia donde se espera un máxima de 21º. Suaves temperaturas y mucho sol.

Se prolonga el tiempo anticiclónico en la mayoría de las regiones. Tendremos de nuevo algunas nubes bajas en puntos del Mediterráneo, sobre todo de Cataluña y Melilla, con nieblas de madrugada en la isla de Mallorca. Será en Galicia donde la nubosidad irá en aumento durante el martes y donde ya podrían caer algunas gotas de cara a la tarde: se trata de la llegada de un frente que el miércoles nos dejará lluvias en el noroeste peninsular, aunque pasarán muy rápido. También se esperan rachas muy fuertes (superiores a 70 km/h) de viento sur en el noroeste de Galicia y en zonas altas de la Cordillera Cantábrica.

Episodio de calima

Lo más destacable del martes volverá a ser la calima de Canarias donde tendremos avisos por la presencia de polvo en suspensión en todas las islas del archipiélago. Esa calima es la responsable también de que las máximas suban por encima de 30º en algunas zonas del archipiélago y que las mínimas no bajen de los 20º, con noches tropicales en este mes de febrero.

En otra fecha calcada, de hace justo 6 años, teníamos en las islas otro episodio de calima pero que fue mucho más denso y persistente. Este no llegará a tanto. De hecho, para el miércoles ya se espera que calima abandone el archipiélago canario… aunque algo podría llegar a la península. Tanto el martes como sobre todo el miércoles se contempla la presencia de polvo en suspensión en el oeste peninsular, pero siempre sería de manera ligera.

