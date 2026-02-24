Roberto Brasero: "Hemos pasado de una histórica racha de borrascas a un calor que más bien parece de abril"

Estas altas temperaturas con las que hemos empezado la semana son más propias del mes de abril que del febrero en el que todavía estamos. En algunas capitales se han alcanzado máximas que nunca se habían registrado en este mes, como es el caso de Ávila, Segovia, Cáceres y Salamanca donde las máximas registradas en el día de ayer, con 21º, 21,5º, 23,3º y 23,5º respectivamente, superan los récords anteriores.

En el caso de las tres primeras, el récord anterior databa de febrero de 2020 y en caso de Salamanca del año 2004, según la base de datos de AEMET. Más altas incluso están siendo las temperaturas en zonas de las islas Canarias, donde en La Aldea De San Nicolás, en Canarias, el termómetro subió ayer hasta los 32,3ºC y hoy martes ya va por los 31ºC. Mañana en Canarias será distinto.

Nubes por el oeste

Este miércoles un frente irá nublando los cielos en el oeste de la península con lluvias en Galicia donde se esperan incluso tormentas y algunas precipitaciones más débiles ya en el resto del noroeste. En Extremadura y el oeste de Andalucía brumas y nieblas matinales y una jornada también más nubosa, incluso con algo de calima o polvo en suspensión acompañando esas nubes del oeste peninsular.

En resto seguirá el sol, sobre todo a orillas del Mediterráneo, de nuevo con esas nieblas que llegan desde el mar, llamadas nieblas de advección, como estamos viendo estos días en la provincia de Alicante y sobre todo en el archipiélago de Baleares donde esas nieblas están siendo más persistentes. Esta noche regresarán y podrían persistir mañana por la mañana en las islas de Mallorca y Menorca, según los avisos que tiene activos la Agencia Estatal de Meteorología.

Cambios en Canarias

En Canarias vamos a cambiar lo avisos por calima que tenemos hoy por avisos de viento y oleaje para mañana y también el jueves. Y es que mañana empezará a soplar el viento del norte con algunas rachas fuertes, se alejará la calima que estamos teniendo estos días en el archipiélago y bajarán notablemente las temperaturas: nos olvidamos de momento de los 30º.

En la península también bajarán algunos grados las máximas de mañana en Cataluña, norte de la Comunidad Valenciana y el tercio occidental y seguirán igual de altas en el resto de la península con hasta 25º en Bilbao por la tarde: sigue el viento sur en el Cantábrico a pesar de esas nubes que irán entrando por el oeste.

