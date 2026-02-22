Mercedes Martín: "Una semana más de tiempo primaveral y casi sin lluvias"

España continúa bajo un ambiente más propio de finales de abril que de febrero. Este fin de semana se han registrado temperaturas hasta 10 °C por encima de lo habitual para esta época del año.

La llegada de una advección cálida de origen sahariano, junto con la estabilidad atmosférica asociada al anticiclón, ha favorecido un notable ascenso térmico en gran parte del país.

Este domingo, las temperaturas máximas han vuelto a situarse en valores excepcionalmente altos. Destacan los 32,8 °C registrados en La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria), el valor más alto del país, seguidos por registros superiores a los 30 °C en distintos puntos de Canarias y más de 25 °C en zonas del sur peninsular.

Sin embargo, aunque las tardes resultan suaves o incluso cálidas, las mañanas siguen siendo frías, algo muy propio de un ambiente casi primaveral. La amplitud térmica es notable, con contrastes que en algunos lugares superan los 20 °C en menos de 24 horas.

Las temperaturas más bajas de la pasada madrugada se han registrado en el interior peninsular, con –5,2 °C en el Puerto del Pico (Ávila), –4,9 °C en Cuéllar (Segovia) y valores cercanos a los –4 °C en Molina de Aragón (Guadalajara) y Sanabria (Zamora).

Todo apunta a que esta tendencia continuará durante los próximos días, con tiempo estable, temperaturas anómalamente altas y precipitaciones escasas.

Calima y más de 20 °C

El lunes continuará el dominio anticiclónico, con un tiempo estable y seco en la mayor parte del país.

A primeras horas aparecerán brumas y bancos de niebla en Castilla y León, los valles de Galicia, el Cantábrico, la plana de Lleida y algunos litorales mediterráneos, donde podrán ser localmente persistentes. Con el avance de la mañana y el calentamiento diurno, tenderán a disiparse dando paso a cielos poco nubosos o despejados.

Las temperaturas máximas volverán a ascender de forma prácticamente generalizada. Buena parte del país superará los 20 °C, con valores entre 18 y 22 °C en amplias zonas del interior y del norte peninsular. En el sur y el área mediterránea se alcanzarán entre 22 y 26 °C.

En Canarias se esperan intervalos de nubes altas acompañados de una ligera entrada de calima, mientras las temperaturas continuarán en valores suaves, con registros cercanos a los 27 °C en algunos puntos del archipiélago.

¿Hasta cuándo sin lluvias?

Habrá que esperar hasta la noche del martes y la madrugada del miércoles para la llegada de las primeras precipitaciones. Un frente atlántico entrará por el noroeste peninsular y dejará lluvias en Galicia, extendiéndose después al norte de Extremadura y, de forma más dispersa y ocasional, a zonas de montaña de la mitad occidental a medida que avance el miércoles. El jueves volverá a imponerse el tiempo estable, mientras que el viernes podría llegar un nuevo frente que recorrerá el extremo norte y dejará las lluvias más persistentes en el Cantábrico oriental.

Avisos por aludes y deshielo

Este episodio anómalamente cálido, tras las intensas nevadas registradas en las últimas semanas, está acelerando el deshielo en zonas de montaña. El aumento de las temperaturas favorece la pérdida de estabilidad del manto nivoso, por lo que se recomienda extremar la precaución en alta montaña y durante la práctica de deportes de invierno. El riesgo de aludes podría incrementarse progresivamente si continúan estas condiciones.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.