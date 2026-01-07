Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La mejor foto del tiempo de diciembre de 2025

Así es la imagen de Llodio (Álava) que se ha convertido en la foto del tiempo ganadora del mes de diciembre, una instantánea que ha cautivado a los espectadores de El Tiempo de Antena 3 Noticias.

Llodio

LlodioIñaki Arteta

Beatriz García
Publicado:

Ya tenemos la mejor foto del tiempo del mes de diciembre de 2025. En esta ocasión, los espectadores han elegido un espectacular paisaje de Llodio (Álava), una imagen que ha conquistado por la fuerza de su cielo y la armonía del entorno natural. La fotografía se ha impuesto entre las numerosas propuestas recibidas desde distintos puntos de España.

La imagen muestra un amplio prado verde en primer plano, que conduce la mirada hacia un paisaje montañoso envuelto por nubes densas y cambiantes. Sobre ellas, el cielo se tiñe de tonos anaranjados y dorados al atardecer, creando un contraste impresionante con los azules y grises de las nubes más bajas.

Un instante único en el que naturaleza y meteorología se dan la mano para componer una estampa que transmite calma, profundidad y emoción, y que resume a la perfección el espíritu de 'Las Imágenes de El Tiempo'.

¿Te gustaría convertirte en el próximo protagonista de Las Imágenes de El Tiempo en Antena 3 Noticias? Participar es muy sencillo: únete a nuestra comunidad de fotógrafos aficionados y comparte con nosotros, a través de este enlace, esas escenas especiales que consigas capturar.

Cada mes abrimos una votación para que los espectadores elijan su fotografía favorita, creando un álbum colectivo con paisajes de todos los meses del año y rincones únicos de toda la geografía española. Anímate a mostrarnos tu mirada y forma parte de esta galería compartida.

