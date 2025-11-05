Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La mejor foto del tiempo de octubre de 2025

Un paisaje del País Vasco ha sido el más votado por los espectadores en octubre.

Puesta de sol en Llodio (&Aacute;lava)

Puesta de sol en Llodio (Álava)Iñaki Arteta

Belén Montero
Publicado:

Ya tenemos la mejor foto del tiempo del mes de noviembre. Los espectadores han elegido un cielo espectacular sobre Llodio (Álava), capturada magistralmente por Iñaki Arteta. Esta instantánea ha resultado vencedora entre las distintas propuestas enviadas por nuestra audiencia desde distintos rincones de España.

La imagen muestra un atardecer vibrante, con tonalidades cálidas y rojizas que tiñen el cielo sobre el perfil de las montañas vascas, mientras el pueblo de Llodio descansa a sus pies. La composición destaca por el contraste entre los edificios iluminados y la naturaleza que lo rodea.

¿Te gustaría convertirte en el próximo protagonista de ‘Las Imágenes de El Tiempo’ en Antena 3 Noticias? Participar es muy sencillo: súmate a nuestra comunidad de fotógrafos aficionados y comparte con nosotros, a través de este enlace, esas escenas especiales que logres capturar.

Cada mes abrimos una votación para que los espectadores elijan su fotografía favorita, creando así un álbum colectivo lleno de paisajes y momentos únicos procedentes de todos los rincones de España. ¡Anímate a mostrar tu mirada y forma parte de esta galería compartida!

Así ha quedado la votación

