Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
La Previsión
Tus Imágenes
El Equipo
Actualidad

Tus imágenes

La mejor foto del tiempo de septiembre 2025

Los espectadores ya han votado para elegir la mejor foto del mes de septiembre.

Delta del Ebro, Tarragona

Delta del Ebro, TarragonaEmili Vilamala Benito

Publicidad

Beatriz García
Publicado:

El cielo de septiembre nos regaló imágenes verdaderamente evocadoras, pero ha sido un atardecer captado en el Delta del Ebro (Tarragona) el que finalmente ha conquistado los votos de los espectadores. Esta instantánea ha resultado vencedora de la votación en la web de Antena 3 Noticias.

La fotografía ganadora fue seleccionada entre varias propuestas enviadas por espectadores desde distintas comunidades autónomas. Los usuarios han elegido la escena del Delta captada por Emili Vilamala.

¿Te gustaría convertirte en el próximo protagonista de 'Las Imágenes de El Tiempo' en Antena 3 Noticias? Participar es muy sencillo: súmate a nuestra comunidad de fotógrafos aficionados y comparte con nosotros, a través de este enlace, esas escenas especiales que logres capturar.

Cada mes abriremos una votación para que los espectadores elijan su fotografía favorita, y así conformar un álbum colectivo lleno de paisajes, cielos y momentos únicos de todos los rincones de España. ¡Anímate a mostrar tu mirada y forma parte de esta galería compartida!

Consulta los resultados

Si quieres saber cómo han quedado las votaciones de este mes, puedes revisar la encuesta completa aquí:

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

El Tiempo

Delta del Ebro, Tarragona

La mejor foto del tiempo de septiembre 2025

Roberto Brasero y la previsión del jueves 2 de octubre

Roberto Brasero: "Tiempo de sol y más calor en los próximos días"

César Gonzalo

Vuelve la calma con tardes cada vez más cálidas: la previsión de la semana de César Gonzalo

El temporal deja varios heridos en Ibiza
Temporal

Las intensas lluvias dejan varios heridos en Ibiza y más de 500 incidentes en la Comunidad Valenciana

Derrumbe en el barranco del Poyo por las lluvias
Temporal

Las lluvias derrumban un talud del barranco del Poyo dejando un agujero a los pies de las casas en Picanya

Roberto Brasero: "La borrasca ya se aleja y solo quedará algún chaparrón"
La previsión

Roberto Brasero: "La borrasca ya se aleja y solo quedará algún chaparrón"

Se aleja ya la borrasca que ha provocado las abundantes lluvias en el este de España, las últimas hoy en la isla de Ibiza. Aún pueden tener algunos chubascos por la zona pero ya no serán torrenciales: se acabó el temporal.

Carretera E10 de Ibiza
Inundaciones

Inundaciones en Ibiza: la borrasca Gabrielle colapsa la isla con calles anegadas, carreteras cortadas y clases suspendidas

Se ha activado la UME tras la petición del Govern.

Barranco del Poyo a su paso por Paiporta, a 29 de septiembre de 2025

La AEMET cancela las alertas rojas y naranjas en la Comunidad Valenciana, pero mantiene el aviso amarillo en el litoral

La alerta roja deja tarde "complicada" en el litoral valenciano con lluvias "históricas" en Cullera, Sueca y El Perelló

Gandía y Cullera sufren lo peor del temporal en Valencia, la zona más afectada por las intensas lluvias

Roberto Brasero avisa de que "viene más frío pero el viernes vuelven a subir las temperaturas"

Roberto Brasero anuncia lluvias torrenciales hasta el martes por la tarde

Publicidad