La mejor foto del tiempo de septiembre 2025

El cielo de septiembre nos regaló imágenes verdaderamente evocadoras, pero ha sido un atardecer captado en el Delta del Ebro (Tarragona) el que finalmente ha conquistado los votos de los espectadores. Esta instantánea ha resultado vencedora de la votación en la web de Antena 3 Noticias.

La fotografía ganadora fue seleccionada entre varias propuestas enviadas por espectadores desde distintas comunidades autónomas. Los usuarios han elegido la escena del Delta captada por Emili Vilamala.

¿Te gustaría convertirte en el próximo protagonista de 'Las Imágenes de El Tiempo' en Antena 3 Noticias? Participar es muy sencillo: súmate a nuestra comunidad de fotógrafos aficionados y comparte con nosotros, a través de este enlace, esas escenas especiales que logres capturar.

Cada mes abriremos una votación para que los espectadores elijan su fotografía favorita, y así conformar un álbum colectivo lleno de paisajes, cielos y momentos únicos de todos los rincones de España. ¡Anímate a mostrar tu mirada y forma parte de esta galería compartida!

Consulta los resultados

Si quieres saber cómo han quedado las votaciones de este mes, puedes revisar la encuesta completa aquí:

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com