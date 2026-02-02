Roberto Brasero lo confirma: el día de la marmota se instala en el tiempo con la llegada de "más borrascas"

Febrero comienza con la llegada de nuevas borrascas atlánticas que dejarán un tiempo lluvioso en la mayor parte del país. Será más débiles en el Mediterráneo, aunque también llegará, y seguirá el temporal marítimo en las costas del norte y el viento fuerte en otras muchas zonas.

Seguirá nevando pero solo en zonas de montaña, aunque la cota de nieve puede bajar hasta el entorno de los 1.000 metros o 900 metros entre el martes y el miércoles. Pero lo más interesante, y en cierta medida preocupante, es la llegada de nuevas lluvias abundantes a esas zonas del oeste peninsular donde tanto ha llovido en enero y está el suelo saturado de humedad. Es decir, el terreno ya no traga más y ahora vienen otros 200 l/m2 esta semana para la mitad occidental de la península que podrían llegar a 300 en el oeste del Sistema Central y hasta 400 l/m2 de lluvia acumulada en 7 días se esperan en Pontevedra y en la Sierra de Grazalema. Si ya hay problemas con los ríos, podrían agravarse en estas dos zonas a lo largo de esta semana.

Martes de lluvias más débiles

Hasta entonces tendremos un martes algo más tranquilo, pero también con lluvias muy repartidas y nuevas nevadas en las sierras. Seguirá lloviendo sobre todo en el oeste y centro de la Península, abundantes de nuevo en el oeste de Galicia, sierras de Cádiz y Málaga y el entorno del Estrecho.

En el resto del país, las lluvias serán más débiles, y en Cataluña y Baleares no esperan. En Canarias sí podrá llover en el norte de las islas. Tendremos más nevadas este martes en zonas de montaña y de la mitad norte por encima de los 1.000 metros y en el sureste por encima de los 1.200. Y es que mañana bajan las temperaturas y será un nuevo día gris y más fresco. El miércoles vuelven a subir pero otro frente muy activo entrará ese día con fuerza por el sur de España.

Miércoles: aviso rojo

Y es que el miércoles será un día señalado en rojo en la Sierra de Grazalema y alrededores, ya que para ese día AEMET tiene previsto activar el aviso de rojo de peligro extraordinario por una precipitación acumulada e 140 l/m2 en 12 horas que podrían alcanzar acumulados superiores a 200 litros en 24 horas.

El frente del miércoles podría cebarse con Andalucía, donde las lluvias serán más persistentes y localmente fuertes, y luego para el jueves entraría otro frente potente por el oeste peninsular con otra ración importante de agua en zonas de Extremadura, Castilla y León y Galicia. Otra semana más de borrascas atlánticas, que se suman a todas las que hemos tenido en lo que llevamos de 2026.

La marmota ha hablado

Parece desde luego el día de la marmota, esa expresión que usamos cuando el tiempo se repite un día tras otro y todos los días nos parecen iguales. Se popularizó desde que Bill Murray y Andie Macdowell protagonizasen en esa peli en la que un hombre del tiempo tiene que retrasmitir la fiesta del Día de la Marmota desde Filadelfia y se queda atrapado en el tiempo: así se tituló la película en español. Pues bien, esa tradicional fiesta en la que una marmota sale de su casa para predecir si el invierno se acabará pronto o por el contrario se puede prolongar, se ha celebrado hoy 2 de febrero en la pequeña e innombrable localidad de Punxsutawney.

Y el resultado de pronóstico marmotil ha sido que nos esperan 6 semanas más de invierno. O al menos al norte del continente americano que está sufriendo un duro invierno este año. Aquí, a este lado del Atlántico, tenemos otra costumbre en este mismo día, la Candelaria, y que también está muy relacionada con el tiempo. Dice el refrán que "Si la Candelaria plora, el invierno está fora" ("Si la Candelera plora, l'hivern és fora", en catalán) Si plora, es decir, si llora… si llueve... el invierno se acabará pronto, es lo que nos quiere decir el refrán.

Y lloviendo, está lloviendo bien en este día de la Candelaria en gran parte de España. Así que aquí, si hacemos caso al refrán, el invierno no se debería prolongar... pero desde luego el tiempo lluvioso de las borrascas, ese tiene esta semana asegurada y puede que la siguiente también. Nos levantaremos y nos parecerá, el día de la marmota.

