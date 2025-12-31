Vota la mejor foto de los espectadores del mes de diciembre

Acaba diciembre y abrimos una nueva edición del concurso para elegir la mejor fotografía del mes. Durante este, el invierno ha comenzado a dejar estampas propias de esta época del año: heladas matinales, nieblas persistentes, nevadas en zonas de montaña y paisajes marcados por el frío y la luz suave del sol bajo.

Y un mes más, los espectadores de 'El Tiempo' han compartido su particular mirada del clima a través de sus cámaras. En esta ocasión, las imágenes seleccionadas reflejan cielos grises, amaneceres fríos y escenas que capturan la esencia del inicio del invierno y del ambiente propio de las fechas navideñas.

Quienes deseen participar pueden hacerlo accediendo a la sección 'Tus Imágenes' en la web de Antena 3 Noticias, donde tienen la posibilidad de subir sus fotografías. Las instantáneas seleccionadas aparecen organizadas por comunidad autónoma en una galería específica. A partir de ahí, se abre la votación para que los usuarios puedan elegir la fotografía que mejor represente el tiempo del mes de diciembre en España.

A pocos días de conocer la imagen ganadora, animamos a todos los aficionados a participar en la votación y a seguir compartiendo sus fotografías, que mes tras mes nos permiten descubrir cómo el invierno va dibujando postales únicas en cada rincón del país.

¿Cómo votar por la mejor foto del tiempo del mes de diciembre?

Antena 3 Noticias, a través de su espacio 'El Tiempo', abre mensualmente una votación pública para escoger la mejor imagen del mes. Si quieres sumarte a esta edición de diciembre, sigue estos pasos: