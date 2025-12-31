Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
La Previsión
Tus Imágenes
El Equipo
Actualidad

Tus imágenes

Vota la mejor foto de los espectadores del mes de diciembre

El invierno empieza a dibujar sus primeras postales. Durante diciembre, el frío, la escarcha y las nieblas han transformado el paisaje en escenas únicas que ya compiten por convertirse en la mejor foto del mes en El Tiempo.

Vota la mejor foto de los espectadores del mes de diciembre

Vota la mejor foto de los espectadores del mes de diciembreAntena 3 Noticias

Publicidad

Beatriz García
Publicado:

Acaba diciembre y abrimos una nueva edición del concurso para elegir la mejor fotografía del mes. Durante este, el invierno ha comenzado a dejar estampas propias de esta época del año: heladas matinales, nieblas persistentes, nevadas en zonas de montaña y paisajes marcados por el frío y la luz suave del sol bajo.

Y un mes más, los espectadores de 'El Tiempo' han compartido su particular mirada del clima a través de sus cámaras. En esta ocasión, las imágenes seleccionadas reflejan cielos grises, amaneceres fríos y escenas que capturan la esencia del inicio del invierno y del ambiente propio de las fechas navideñas.

Quienes deseen participar pueden hacerlo accediendo a la sección 'Tus Imágenes' en la web de Antena 3 Noticias, donde tienen la posibilidad de subir sus fotografías. Las instantáneas seleccionadas aparecen organizadas por comunidad autónoma en una galería específica. A partir de ahí, se abre la votación para que los usuarios puedan elegir la fotografía que mejor represente el tiempo del mes de diciembre en España.

A pocos días de conocer la imagen ganadora, animamos a todos los aficionados a participar en la votación y a seguir compartiendo sus fotografías, que mes tras mes nos permiten descubrir cómo el invierno va dibujando postales únicas en cada rincón del país.

¿Cómo votar por la mejor foto del tiempo del mes de diciembre?

Antena 3 Noticias, a través de su espacio 'El Tiempo', abre mensualmente una votación pública para escoger la mejor imagen del mes. Si quieres sumarte a esta edición de diciembre, sigue estos pasos:

  • Explora la galería.
  • Selecciona tu preferida. Observa cada imagen atendiendo a su composición, luz y a cómo representa el ambiente invernal.
  • Vota con un clic sobre tu foto favorita.
  • Muy pronto desvelaremos la imagen ganadora de este mes. ¡Tu voto puede marcar la diferencia!

Publicidad

El Tiempo

Vota la mejor foto de los espectadores del mes de diciembre

Vota la mejor foto de los espectadores del mes de diciembre

La previsión del 1 de enero

Mercedes Martín avisa: "Nochevieja con frío intenso y comienzo de año marcado por lluvias fuertes en Canarias"

César Gonzalo

Los cambios que trae el Año Nuevo, según César Gonzalo: despediremos el año con frío y nieblas

La previsión del tiempo de Mercedes Martín
La previsión

Mercedes Martín: "Despediremos 2025 con frío y nieblas engelantes"

Alud Huesca
HUESCA

¿Qué es un alud de nieve como el de Huesca y cómo se produce?

Imagen de inundaciones en Murcia
Temporal

Última hora del temporal: mejora la situación en Los Alcázares y desciende el caudal de la rambla de Las Colonias

En los últimos días, se han registrado inundaciones, desbordamientos de ríos y grandes acumulaciones de agua.

César Gonzalo
Tormentas en el este

César Gonzalo anuncia el fin del último temporal del año: las campanadas llegarán con tiempo tranquilo y frío

Se mantienen los avisos de nivel amarillo en las costas del Mediterráneo. Con lluvias que aún podrán ser fuertes durante la mañana y primeras horas de la tarde. En el resto el tiempo más estable nos dejará nieblas y cielos cubiertos durante la mañana, y grandes claros a partir del mediodía. Las temperaturas máximas bajarán en la meseta norte.

Imágenes del temporal en Málaga.

Encuentran el cuerpo de uno de los dos desaparecidos y más de 300 incidencias por el temporal en Málaga

Imagen de los efectivos de Infoca colaborando en las labores de limpieza de las calles en Estación de Cártama

El temporal provoca desvíos de vuelos, cortes ferroviarios, dos desaparecidos y un muerto

Imagen de un aviso rojo en un móvil

Málaga activa el aviso rojo por lluvias torrenciales en la Costa del Sol y Guadalhorce

Publicidad