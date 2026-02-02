Siguen las lluvias, parece el día de la marmota: César Gonzalo avisa que serán tantas que preocupan los ríos

Hoy es el día de la Virgen de Candelaria, patrona de las islas Canarias. Se celebra el 2 de febrero, y es la semilla de una de las tradiciones meteorológicas más famosas de nuestro planeta. Hablamos del día de la marmota, el pronóstico que realiza 'Phil' desde el pueblo de Punxsutawney en EE.UU.. Nos dirá, según la tradición, si el invierno se prolonga o no 6 semanas más. ‘Parece el día de la marmota’, se suele decir cuando algo se repite día tras día, gracias a la famosa película 'Atrapado en el Tiempo' que popularizó a la marmota Phil. Podríamos decir que en nuestro país seguimos con las lluvias de la marmota.

Semana aún más lluviosa

Así lo indican los modelos de predicción, si sumamos la precipitación prevista para toda la semana, nos encontramos con cifras muy elevadas. Tanto como los casi 500 litros/m2 que se pueden acumular en el oeste de Galicia, sur de Salamanca, de Ávila, norte de Cáceres y en el oeste de Andalucía. Precipitaciones que serán muy abundantes salvo en el Mediterráneo, y que además se encuentran con nuestros suelos saturados.

Llueve sobre mojado

Es decir, la tierra no puede absorber más agua, llueve sobre mojado, y por tanto los ríos pueden crecer mucho. Especialmente los del oeste, donde podrían producirse importantes crecidas y desbordamientos durante la semana. Así que tocará estar muy atentos a los cauces, porque las lluvias están aseguradas, especialmente durante el miércoles y jueves.

2 de febrero

En este lunes ya se activan los avisos por acumulaciones importantes en Galicia, Zamora, Salamanca, Ávila, Cáceres, norte de Toledo, el oeste de Andalucía y en Huesca. Además de las lluvias hay que estar pendientes del viento que ya ha dejado muchos problemas en Sevilla y que a lo largo de la jornada podrá alcanzar rachas fuertes en la península y Melilla. Las lluvias, salvo en el sureste y en el cantábrico oriental donde serán poco probables, recorrerán el resto del país. La nieve se quedará en nuestras montañas con una cota inicial de unos 1.600 metros que irán bajando al paso del frente que hoy nos recorre para rozar los 1.200m, incluso bajar a los 1.000 en la cordillera Cantábrica. Además, la llegada constante de frentes mantiene el temporal marítimo en las costas del norte, con olas que en Galicia podrán superar los 7m de altura. Nos queda hablar de las temperaturas, que hoy solo bajarán en el oeste. En resumen, seguimos 'atrapados en el tiempo' de los frentes y las borrascas una semana más.

