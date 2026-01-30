Un tornado con granizo deja importantes daños materiales en Plasencia en apenas diez minutos

La ciudad de Plasencia se ha visto sorprendida esta tarde por el paso de un tornado acompañado de granizo que ha atravesado distintos puntos del casco urbano en apenas diez minutos. El episodio meteorológico se ha producido entre las 16.20 y las 16.30 horas y ha causado cuantiosos daños materiales, aunque sin dejar víctimas personales, según han confirmado fuentes municipales.

La Policía Local ha detallado que las zonas más afectadas han sido el entorno del aparcamiento del Hospital Virgen del Puerto, la avenida Dolores Ibárruri, el cementerio, la urbanización de Ciudad Jardín y varias naves del polígono industrial, cuyas cubiertas han sufrido desperfectos por la fuerza del viento.

Vehículos volcados y viviendas dañadas

El concejal de Interior, David Dóniga, ha informado de que el tornado ha causado daños en decenas de vehículos, tanto en el aparcamiento del hospital como en otras calles de la ciudad. En algunos casos, la intensidad de las rachas ha llegado a volcar coches estacionados.

El temporal también ha provocado el derrumbe del muro situado entre la cafetería ubicada frente al hospital y la entrada al centro de menores de Valcorchero. En ese mismo establecimiento hostelero, una estructura metálica ha sido desplazada violentamente por el viento, impactando contra el local.

Varias viviendas particulares, especialmente en la zona de Ciudad Jardín, han resultado afectadas, al igual que otras infraestructuras urbanas. Pese a la magnitud de los daños materiales, el Ayuntamiento ha subrayado que no se han registrado heridos.

El fuerte viento ha provocado asimismo la caída de farolas y árboles en distintas calles de la ciudad, entre ellas Obispo Don Bricio, en dirección a la estación de tren. Ante esta situación, el consistorio ha activado un dispositivo coordinado con todos los servicios municipales para evaluar los daños y restablecer la normalidad.

La Policía Local ha procedido a cortar de forma preventiva los accesos al hospital desde Ciudad Jardín, aunque estos ya han sido reabiertos. Por su parte, los bomberos han trabajado en la retirada de árboles caídos y de elementos metálicos desplazados sobre la calzada y los vehículos.

También se han sumado a las labores la Policía Nacional y los servicios de las empresas municipales de agua y jardines. El alcalde de la ciudad, Fernando Pizarro, se ha desplazado a las zonas más afectadas para comprobar de primera mano el alcance de los desperfectos.

