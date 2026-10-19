Roberto Brasero anuncia hasta cuándo durará la Dana Adam: "Aún dejará lluvias fuertes"

Temporal histórico

Las lluvias que nos ha dejado esta Dana Adam durante el fin de semana, y sobre todo de la pasada madrugada, han sido históricas y nos remiten a temporales de gotas frías como el de 1987 o el de 2007 con cifras similares hasta 712 l/m2 en algunos puntos, como los que los pluviómetros de la red de Avamet han recogido en la localidad de Forna (Alicante) o los más de 600 en Oliva (Valencia) o Pego (Alicante) y casi 500 l/m2 en Gandía (Valencia). A partir de ahora ya no se repetirán cantidades tan abundantes pero las lluvias todavía pueden ser fuertes tanto esta tarde como durante la próxima madrugada, antes que la Dana Adam se reintegre a la circulación general de la atmosfera y deje de afectarnos desde mañana a primera hora

Avisos de nivel naranja

Ya no tenemos avisos de nivel rojo pero siguen vigentes avisos de nivel naranja que indican de un peligro importante en el Campo de Cartagena, en Ronda y Grazalema y en Ceuta, todos ellos por lluvias fuertes que pueden dejar 30 l/m2 en 1 hora, parecidos a los que ya cayeron el sábado en la Región de Murcia o en Andalucía. También tenemos avisos naranja en Cataluña por el mismo motivo y también por lluvias persistentes que puedan acumular 100 l/m2 en 12 horas, y además este aviso se va a prolongar hasta las 4 de la próxima madrugada, y es que todavía podemos tener esos chaparrones y tormentas fuertes asociados a la Dana en muchos lugares del sur y este de España pero además en el caso de Cataluña pueden durar más tiempo y dar lugar a acumulados más importantes y que generen esos problemas de bajos inundados o cauces que crecen súbitamente.

La Dana se aleja mañana

También hay que estar pendientes de esos chaparrones fuertes, que pueden seguir durante esta madrugada en puntos del litoral sureste, Baleares y zonas de la provincia de Jaén. La previsión es que estas fuertes lluvias cesen en todas partes durante la mañana del martes y las lluvias irán cesando de sur a norte hasta quedar poco nuboso al final del día. Eso sí, por Galicia llegará un nuevo frente, nada que ver con la Dana Adam que irá cubriendo los cielos en el noroeste. A primera hora tendremos temperaturas más bajas que hoy, y nevará en zonas altas del Pirineo, pero por la tarde se recuperarán las máximas sobre todo en el este de España donde ya a partir de mañana por la tarde nos espera una semana muy distinta y mucho más tranquila. La Dana Adam se aleja mañana