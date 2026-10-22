Se acerca una 'borrasca explosiva' que dejará olas de más de 7 metros, mientras Canarias sigue bajo los efectos de una dana

Desde el Atlántico se acerca una ciclogénesis explosiva, detrás de este nombre, nos encontramos a una borrasca que crece con mucha rapidez, de forma explosiva. Preocupa en el Reino Unido donde la han bautizado con el nombre de Austen. A nosotros esta ‘borrasca explosiva’, solo nos rozará. Aún así mañana dejará un importante temporal marítimo, con olas que podrán rebasar los 7m de altura en las costas del norte, además de fuertes rachas de viento. Es uno de los protagonistas de la previsión, el otro sigue siendo la dana que afecta a Canarias.

Dana en Canarias

Las lluvias han sido muy abundantes durante la madrugada en La Palma, donde se han registrado acumulaciones de hasta 80 litros/m2. Precisamente es una de las islas que tienen aviso naranja activo. También lo encontramos en El Hierro, La Gomera y en el norte de Gran Canaria. En estas áreas podrían acumularse en solo una hora más de 40 litros/m2. En nivel amarillo encontramos a la isla de Tenerife. Los chubascos más débiles, también podrán afectar el resto del archipiélago.

Borrasca Austen

Ha dejado un amanecer de cielos nubosos en el extremo norte. A lo largo del jueves podrá dejar algunas lluvias débiles en el norte de Galicia y el Principado de Asturias. Además, vendrán acompañadas fuerte viento y de oleaje, obligando a activar los avisos amarillos de AEMET. No se pueden descartar que las precipitaciones se extiendan a Cantabria, también en la isla de Menorca podrían aparecer algunos chubascos débiles. En el resto país volverá a predominar la estabilidad.

Viernes de oleaje

Mañana tendremos el primer temporal marítimo de la temporada en las costas del norte. Volveremos a perder unos grados por la tarde. Y en Canarias las tormentas perderán fuerza. Después el que regresa es el anticiclón, para dejarnos un fin de semana, con tiempo estable y temperaturas en ascenso por la tarde. Los que seguirán con nosotros serán los fríos amaneceres.

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