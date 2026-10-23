Roberto Brasero: "El invierno llega al horario, pero no al tiempo"

La Borrasca Austen que ha recorrido el norte del Cantábrico está ya en territorio francés. Aquí nos ha dejado olas de más de 6 metros y vientos que han alcanzado los 122 km/h en el Cabo Machichaco y los 102 km/h en Estaca de Bares. Así son las ciclogénesis explosivas: intensas pero breves. Detrás viene otra, de nombre Boelo en el listado británico de borrascas de Alto Impacto pero apenas nos afectará porque aquí se impondrá el anticiclón de las Azores, esa barrera que suponen las altas presiones para las borrascas que vienen desde el Atlántico. Borrascas hay, pero aquí no llegan

Fin de semana tranquilo y con mucho sol

El tiempo de mañana sábado será muy soleado en general aunque todavía tendremos rachas fuertes de viento componente oeste en la Península y Baleares con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en el norte de Galicia y el Cantábrico; soplará la tramontana en Ampurdán y el cierzo en el bajo Ebro y en Canarias alisio fuerte con probables rachas muy fuertes. Habrá nubes con posibles lluvias en el norte de las islas occidentales de Canarias, en el norte de Baleares, el oeste de Galicia, área cantábrica oriental y nordeste de Cataluña. En el resto predominio de cielos despejados. El domingo se nublará más en Galicia y el oeste de Asturias que es donde podrían caer algunas gotas, en el resto de España debería imponerse el sol, quizá con algunas nubes finas de tipo alto, y con temperaturas en generalizado ascenso. Subirán tanto las de primera hora como las de por la tarde con máximas de 30º en Alicante, 29º en Córdoba o 23º en Zaragoza... Un tarde de aspecto primaveral aunque hay que tener en cuenta que durará menos: el domingo anochece un hora antes.

Cambio de hora

Y es que este domingo estrenamos en España el horario de invierno. Lo haremos retrasando una hora el reloj: a las tres serán las dos. Este es el cambio que nos deja una hora extra (el domingo tendrá 25 horas) pero también el que nos trae las tardes más cortas ya que a partir del domingo se hará de noche antes. Para compensarlo, el tiempo nos traerá mucho sol durante el día ya que para la semana que viene en principio no tendremos borrascas que nublen el cielo y las temperaturas serán superiores a las propias de estas fechas. Las noches serán frías pero las tardes volverán a ser casi de veranillo en la recta final de octubre.