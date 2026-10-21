Roberto Brasero: "Regresa la calma... Y el frío matinal"

Amanecerá con frío este jueves pero luego por la tarde las temperaturas serán más altas que las de hoy, salvo en el litoral mediterráneo donde bajarán ligeramente. Hay que tener en cuenta que hoy han subido y con una calma que regresa al tiempo mediterráneo y unos termómetros que han marcado hoy los 28º de máxima en Valencia y en Málaga. Mañana tendremos esa diferencia entre las primeras horas del día, con frío en muchas zonas (mínima prevista de 2º en Salamanca y Teruel, por ejemplo) con una tarde mucho suave y soleada (20º en Zaragoza, 22º en Bilbao y los 28º mañana, en Sevilla). Ese contraste térmico entre la mañana y la tarde propio de estas fechas.

Tormentas en Canarias

Tenemos lluvias en Canarias por una pequeña DANA que se formado al este del archipiélago y está influyendo en el tiempo de las islas con tormentas en algunas de ellas y sol y calor en otras. O incluso todo ello en la misma isla según el momento del día, como está ocurriendo hoy en Tenerife. En la de El Hierro ayer se recogieron 120 l/m2 en Valverde y para mañana hay avisos de nivel naranja en el este de La Palma, el Hierro y en la Gomera por lluvias y tormentas que puntualmente pueden ser muy fuertes. Atención también mañana al viento que soplará con Rachas muy fuertes en el norte de Galicia y oeste de Asturias donde también podrá llover por la tarde. Esto es por la aproximación de un borrasca que es está formando al oeste de Irlanda y que llevará nombre propio en listado que manejan en el Reino Unido, que será donde más impactará, y que es distinto a nuestra lista de danas y borrascas de alto impacto. Si nosotros la inauguramos esta semana con Adam ellos lo harán mañana con Austen. Y la borrasca Austen se dejará notar en nuestro país este viernes con un temporal de viento y olas En el Cantábrico donde tendremos avisos de nivel naranja por fenómenos costeros. El frente y el temporal costero pasarán muy rápido y durante el fin de semana es muy probable que se instale el anticiclón en España con sus noches frías y sus tardes suaves y soleadas.