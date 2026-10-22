Borrasca Austen: Mercedes Martín avisa de olas de más de 7 metros en el Cantábrico

España afronta unos días de tiempo en general estable, aunque con varias excepciones. Este jueves, los chubascos más intensos se concentrarán en Canarias, mientras que Galicia recibirá nuevas lluvias por la aproximación de una borrasca. A partir del viernes, el protagonismo pasará al extremo norte con la influencia de Austen, que dejará viento muy fuerte y un importante temporal marítimo en el Cantábrico.

Después, el fin de semana estará marcado por pocas precipitaciones en buena parte del país y por una progresiva recuperación de las temperaturas. El domingo los termómetros subirán de forma clara y esta tendencia continuará al comienzo de la próxima semana, cuando volverán a alcanzarse valores superiores a los habituales para finales de octubre.

Jueves con tormentas fuertes en Canarias

Canarias será este jueves una de las zonas con mayor inestabilidad. Se esperan chubascos especialmente en las islas occidentales, que podrán ser localmente muy fuertes en La Palma, La Gomera y El Hierro. En Tenerife también es probable que las precipitaciones alcancen intensidad fuerte.

Las tormentas podrán acompañar a estos aguaceros, por lo que habrá que prestar especial atención a los barrancos ante la posibilidad de crecidas súbitas.

En la Península, el acercamiento de una borrasca favorecerá un aumento de la nubosidad en Galicia, con lluvias que podrán extenderse a zonas próximas. El viento también soplará con fuerza en el norte de la comunidad gallega y en Asturias. En el resto predominará un tiempo bastante más tranquilo, aunque no se descarta algún chubasco aislado en Cataluña, Baleares y puntos del litoral mediterráneo.

Temperaturas en ascenso y más de 25 grados en el sureste

Las temperaturas subirán este jueves en buena parte del país. Las máximas superarán los 25 ºC en zonas del sureste peninsular. En el sur también se alcanzarán valores muy suaves para la época, mientras que el ambiente será bastante más fresco en puntos del norte y del interior.

Aun así, las madrugadas seguirán siendo frías en amplias zonas del interior, manteniéndose un marcado contraste entre las primeras horas del día y la tarde.

El viernes, Austen traerá viento fuerte y olas de más de 7 metros

El viernes el extremo norte peninsular quedará bajo la influencia de la borrasca Austen. Aunque sus efectos en España serán menores que en las islas británicas y otras zonas del norte de Europa, dejará vientos muy fuertes en las costas del Cantábrico y un importante temporal marítimo.

Las olas podrán superar los siete metros, por lo que será necesario extremar la precaución en las zonas costeras. El viento también soplará con intensidad en el valle del Ebro y Cataluña.

Las lluvias se concentrarán principalmente en las costas cantábricas y el norte de Cataluña. Además, la bajada de las temperaturas permitirá que pueda nevar en los Pirineos. En el resto del país predominará el tiempo seco. En Canarias volverán a registrarse precipitaciones en las islas más montañosas, aunque serán menos intensas que durante el jueves.

El sábado, pocas lluvias pero todavía viento fuerte

El sábado, tiempo estable en buena parte de España. Las precipitaciones serán escasas y quedarán principalmente restringidas a la costa cantábrica, donde podrá caer alguna lluvia débil. También podrán aparecer chubascos aislados en Cataluña y Baleares y algunas precipitaciones en las islas Canarias más montañosas.

El viento seguirá siendo uno de los protagonistas en el extremo norte y el nordeste peninsular, mientras que el temporal marítimo continuará afectando al Cantábrico. Las temperaturas nocturnas bajarán y no se descarta alguna helada en zonas montañosas del noroeste.

Durante el día, en cambio, los termómetros subirán en el oeste peninsular y bajarán en el este y Baleares.

El domingo subirán claramente las temperaturas

El domingo continuará un escenario bastante similar, con tiempo estable en amplias zonas. Podrán registrarse algunas lluvias débiles en Galicia, la costa cantábrica y los Pirineos, mientras que en Canarias las precipitaciones tenderán a ir a menos.

El viento todavía podrá soplar con fuerza en el norte y nordeste, pero la noticia estará en las temperaturas, que subirán de forma clara en todo el país. En Sevilla se rondarán los 28 ºC y también se alcanzarán valores muy suaves en otras zonas del sur.