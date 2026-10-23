El horario de invierno nos recibe este domingo con temperaturas de 'veranillo'

Tenemos por delante un largo fin de semana, que durará 49 horas. Porque el domingo retrasaremos los relojes una hora, a las tres de la mañana serán las dos. Recibiremos al horario de invierno con temperaturas de veranillo, con máximas que rebasarán los 20 ºC y con cielos despejados en casi todo el país. Gracias al regreso de las altas presiones. El paso de borrascas, al norte de nuestro país, solo se sentirá en el norte de Galicia.

Temporal costero

Precisamente el paso de la borrasca Austen, rumbo al Reino Unido y norte de Francia, nos ha deja un importante temporal marítimo. Con olas que han rozado los 12m de altura en la boya de Estaca de Bares, lugar donde el viento superaba los 100 km/h. Se mantiene el aviso de nivel naranja en las costas gallegas y del Cantábrico, riesgo importante por oleaje de más de 7m.

En general tanto el viento, como las olas, y las lluvias irán perdiendo fuerza a media tarde. Otro cambio es que las tormentas abandonan Canarias, tan solo podrán tener algunas lluvias débiles en el norte de las islas de mayor relieve.

En el resto seguimos con tiempo tranquilo, pero con algunos matices. En el sur de Segovia, de Ávila, norte de Menorca, y de Mallorca podrá surgir algún chubasco débil. Asimismo, el viento podrá alcanzar rachas fuertes en Girona, Castellón y sur de Tarragona.

Casi de veranillo

Así se presenta el fin de semana, que aún nos dejará fríos amaneceres, y por el contrario tardes cada vez más cálidas. Con un domingo de 22º en capitales como Cuenca, Cáceres, Madrid, Teruel y Lleida. Los superarán en el norte en Oviedo y Bilbao con 23º. En el sur se quedarán cerca de los 29º en Córdoba, 27º en Santa Cruz de Tenerife, 25º en Palma y Badajoz. En el oeste de Galicia se mantendrán el viento, los cielos nubosos, y algunas lluvias. En cambio, en el resto predominarán los cielos pocos nubosos, tan solo decorados con nubes de tipo alto.

Con la presencia de nubes de tipo alto, es muy probable que disfrutemos de coloridos amaneceres y atardeceres. Que van a cambiar de horario, ambos se van a adelantar una hora. Tendremos amaneceres más tempraneros y noches que se adelantarán una hora. Llega el horario de invierno con ambiente de veranillo de finales de octubre.

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