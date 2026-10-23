Antena 3 Noticias
Última hora
La Previsión
Tus Imágenes
El Equipo
Actualidad

TEMPORAL MARÍTIMO

El horario de invierno nos recibe este domingo con temperaturas de 'veranillo'

Viernes con aviso de nivel naranja activo en las costas de Galicia y del Cantábrico por olas que superarán los 7 de altura. Además se suman las fuertes rachas de viento y el oleaje, de la mano de la borrasca Austen.

La previsión de César Gonzalo

El domingo recibiremos el horario de invierno con temperaturas de veranillo | Antena 3 Noticias

Publicidad

César Gonzalo
César Gonzalo
Publicado:

Tenemos por delante un largo fin de semana, que durará 49 horas. Porque el domingo retrasaremos los relojes una hora, a las tres de la mañana serán las dos. Recibiremos al horario de invierno con temperaturas de veranillo, con máximas que rebasarán los 20 ºC y con cielos despejados en casi todo el país. Gracias al regreso de las altas presiones. El paso de borrascas, al norte de nuestro país, solo se sentirá en el norte de Galicia.

Temporal costero

Precisamente el paso de la borrasca Austen, rumbo al Reino Unido y norte de Francia, nos ha deja un importante temporal marítimo. Con olas que han rozado los 12m de altura en la boya de Estaca de Bares, lugar donde el viento superaba los 100 km/h. Se mantiene el aviso de nivel naranja en las costas gallegas y del Cantábrico, riesgo importante por oleaje de más de 7m.

En general tanto el viento, como las olas, y las lluvias irán perdiendo fuerza a media tarde. Otro cambio es que las tormentas abandonan Canarias, tan solo podrán tener algunas lluvias débiles en el norte de las islas de mayor relieve.

En el resto seguimos con tiempo tranquilo, pero con algunos matices. En el sur de Segovia, de Ávila, norte de Menorca, y de Mallorca podrá surgir algún chubasco débil. Asimismo, el viento podrá alcanzar rachas fuertes en Girona, Castellón y sur de Tarragona.

Casi de veranillo

Así se presenta el fin de semana, que aún nos dejará fríos amaneceres, y por el contrario tardes cada vez más cálidas. Con un domingo de 22º en capitales como Cuenca, Cáceres, Madrid, Teruel y Lleida. Los superarán en el norte en Oviedo y Bilbao con 23º. En el sur se quedarán cerca de los 29º en Córdoba, 27º en Santa Cruz de Tenerife, 25º en Palma y Badajoz. En el oeste de Galicia se mantendrán el viento, los cielos nubosos, y algunas lluvias. En cambio, en el resto predominarán los cielos pocos nubosos, tan solo decorados con nubes de tipo alto.

Con la presencia de nubes de tipo alto, es muy probable que disfrutemos de coloridos amaneceres y atardeceres. Que van a cambiar de horario, ambos se van a adelantar una hora. Tendremos amaneceres más tempraneros y noches que se adelantarán una hora. Llega el horario de invierno con ambiente de veranillo de finales de octubre.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Publicidad

El Tiempo

La previsión de César Gonzalo

El horario de invierno nos recibe este domingo con temperaturas de 'veranillo'

Mercedes Martín avisa de olas de más de 7 metros en el Cantábrico

Borrasca Austen: Mercedes Martín avisa de olas de más de 7 metros en el Cantábrico

Aviso en Canarias

Se acerca una 'borrasca explosiva' que dejará olas de más de 7 metros, mientras Canarias sigue bajo los efectos de una dana

Antena 3 Noticias
La previsión

Roberto Brasero: "Regresa la calma... Y el frío matinal"

Mercedes Martín
LA PREVISIÓN

Mercedes Martín: "Un frente llega a Galicia, frío de madrugada y calor en el sur"

Roberto Brasero
LA PREVISIÓN

Roberto Brasero, sobre la DANA: "Adam ya es historia, vuelve la normalidad otoñal"

La DANA ya se ha marchado y ahora nos esperan noche más frías y días más tranquilos.

César Gonzalo
Dana Adam

Termina el temporal, se marcha Adam tras dejar sus últimos coletazos

Se van desactivando los avisos de AEMET en el Mediterráneo, a primera hora de la mañana solo se mantienen en las islas Baleares, donde aún podrán darse fuertes chubascos. Tras una madrugada lluviosa en el sur de Alicante y norte de Murcia regresa la estabilidad. Será en el oeste de Canarias donde se mantiene la posibilidad de chubascos intensos.

Inundaciones en la zona de la playa de Terranova en la localidad de Oliva este lunes

Cipriano Rus, vecino de Oliva afectado por la DANA Adam: "Cada minuto que pasaba subía un centímetro el agua"

La previsión del tiempo de Mercedes Martín

Mercedes Martín: "Adam deja hasta 720 l/m² en la Comunidad Valenciana y ahora pone el foco en Cataluña"

La previsión del tiempo de Roberto Brasero

Roberto Brasero anuncia hasta cuándo durará la Dana Adam: "Aún dejará lluvias fuertes"

Publicidad