Mercedes Martín avanza el tiempo este fin de semana: chubascos el sábado y hasta 30 ºC el domingo

El último fin de semana de octubre estará marcado por un fuerte contraste térmico. El sábado arrancará con una madrugada fría en buena parte del interior peninsular, con mínimas de apenas 1 a 3 ºC en algunas capitales. Durante el día, sin embargo, predominará el tiempo estable y las temperaturas serán mucho más suaves, especialmente en el sur.

Todavía podrá caer algún chubasco aislado en Cataluña y Baleares, mientras que el viento seguirá soplando con intensidad en zonas del norte y nordeste. La tendencia, en cualquier caso, será hacia un fin de semana cálido y seco.

El cambio más llamativo llegará el domingo, cuando las temperaturas subirán de forma generalizada. Los 25 ºC se superarán en numerosos puntos del sur y del Mediterráneo y Alicante podrá alcanzar incluso los 30 ºC.

Sábado estable, salvo algunos chubascos en el Mediterráneo

El sábado predominarán los cielos poco nubosos y las horas de sol en amplias zonas del centro, oeste y sur de la Península.

El tiempo será algo más variable en el extremo norte, con mayor presencia de nubes. También podrá caer algún chubasco aislado en Cataluña, especialmente cerca del litoral, y en Baleares.

En Canarias continuará cierta inestabilidad en las islas de mayor relieve, aunque las precipitaciones serán irregulares y menos generalizadas.

El viento seguirá teniendo protagonismo en el norte y nordeste peninsular, donde podrá soplar con intensidad y dejar una sensación más desapacible.

Mapa del sábado 24 | ANTENA 3 NOTICIAS

Una madrugada fría en el interior

El sábado comenzará con temperaturas muy bajas en numerosas zonas del interior antes de que los termómetros se recuperen durante las horas centrales.

Las mínimas podrán quedarse en apenas 1 ºC en León y Teruel, 2 ºC en Soria y alrededor de 3 ºC en Burgos, Valladolid, Salamanca y Ávila. Zamora rondará los 4 ºC y Ourense los 5 ºC.

El contraste será importante con el litoral mediterráneo. Valencia tendrá unos 13 ºC de mínima, Alicante 16 ºC, Barcelona 13 ºC y Palma alrededor de 11 ºC.

También refrescará durante la madrugada en el sur: Sevilla rondará los 10 ºC y Cádiz unos 15 ºC.

Mapa de las temperaturas mínimas | ANTENA 3 NOTICIAS

Gran amplitud térmica

La recuperación de las temperaturas durante el día será muy evidente, especialmente en el sur.

Sevilla alcanzará los 28 ºC y Huelva los 27 ºC, mientras que Badajoz y Córdoba rondarán los 25 ºC.

En el Mediterráneo, Valencia llegará a unos 23 ºC y Alicante y Murcia a 24 ºC. Barcelona y Girona se moverán alrededor de los 20 ºC.

El ambiente será bastante más fresco en el interior y el norte. León y Burgos se quedarán cerca de los 16 ºC, Soria rondará los 17 ºC y Madrid y Valladolid alcanzarán unos 18 ºC.

Mapa de las temperaturas máximas del sábado 24 | ANTENA 3 NOTICIAS

El domingo, una subida generalizada de las temperaturas

El domingo cambiará claramente el ambiente en buena parte del país. Las temperaturas subirán de forma generalizada y en numerosas capitales ganarán entre 3 y 5 grados respecto al sábado.

Uno de los ascensos más notables se producirá en Alicante, donde la máxima pasará de unos 24 ºC el sábado a cerca de 30 ºC el domingo.

También aumentarán claramente las temperaturas en Valencia, con unos 26 ºC, y en Murcia, donde podrán alcanzarse los 27 ºC. Palma rondará los 24 ºC.

En Andalucía continuará el ambiente muy suave: Sevilla llegará de nuevo a unos 28 ºC, Huelva a 27 ºC y Córdoba a 26 ºC.

Mapa de las temperaturas máximas del domingo 25 | ANTENA 3 NOTICIAS

En el Cantábrico, Oviedo y Bilbao podrán alcanzar los 23 ºC y Santander rondará los 21 ºC.

También se recuperarán claramente las temperaturas en el interior. Valladolid alcanzará unos 20 ºC y Madrid llegará a 22 ºC.

Zaragoza rondará los 23 ºC, mientras que Barcelona alcanzará unos 21 ºC y Girona unos 22 ºC.

La subida de las temperaturas llegará acompañada de un tiempo más tranquilo.

El domingo, se esperan cielos poco nubosos o despejados en buena parte del centro, sur y este peninsular, así como en Baleares.

Las precipitaciones quedarán prácticamente restringidas al extremo norte. Podrá llover débilmente en algunos puntos de Galicia y de la cornisa cantábrica, mientras que en el resto del país dominará el tiempo seco.

En Canarias todavía podrán aparecer algunas nubes y precipitaciones aisladas, especialmente en las islas de mayor relieve.