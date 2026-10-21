Mercedes Martín: "Un frente llega a Galicia, frío de madrugada y calor en el sur"

Tras el episodio de lluvias intensas de los últimos días, entraremos en una fase de tiempo mucho más tranquilo, aunque los frentes atlánticos seguirán afectando al norte peninsular. Este jueves 22 de octubre, un frente asociado a la borrasca Austen alcanzará Galicia y dejará precipitaciones en el noroeste, mientras que, en buena parte del centro, el sur y el este predominarán los claros.

El ambiente será plenamente otoñal, con un marcado contraste entre las primeras horas del día y la tarde. Las madrugadas serán frías en el interior, con valores próximos a los 2 ºC en algunas capitales, pero durante las horas centrales las temperaturas serán más suaves y en el sur se acercarán a los 30 ºC.

Un frente asociado a Austen dejará lluvias en Galicia

El jueves comenzará con cielos más nubosos en Galicia, donde la llegada del frente dejará precipitaciones. La nubosidad se extenderá también al Cantábrico, aunque las lluvias serán más irregulares fuera de Galicia.

El viento ganará además protagonismo y empeorará el estado de la mar en las costas gallegas a medida que avance la jornada.

En buena parte del centro y la mitad sur, en cambio, predominarán los cielos poco nubosos. En Canarias persistirá una mayor inestabilidad, especialmente en las islas occidentales, donde podrán aparecer chubascos e incluso alguna tormenta.

Mapa del jueves | Antena 3 Noticias

Tiempo tranquilo en el este

La situación será muy diferente en la fachada mediterránea. Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia tendrán una jornada mucho más estable, de sol y nubes y pocas precipitaciones.

Las temperaturas serán suaves para finales de octubre. Barcelona y Girona rondarán los 20 ºC, Castellón alcanzará unos 22 ºC, Valencia 23 ºC y Alicante y Murcia llegarán a unos 25 ºC.

Hasta 28 ºC en Sevilla

El contraste térmico entre el norte y el sur será muy acusado. Sevilla alcanzará los 28 ºC y será una de las capitales más cálidas. Huelva, Córdoba y Almería rondarán los 26 ºC, mientras que Badajoz, Alicante y Murcia llegarán a unos 25 ºC.

En cambio, el ambiente será mucho más fresco en el norte y el interior. Burgos se quedará en unos 15 ºC, León en 16 ºC, Soria y Ávila en 17 ºC y Madrid y Valladolid alrededor de los 18 ºC.

Bilbao será una de las excepciones del norte, con una máxima cercana a los 22 ºC.

Temperaturas máxinas | Antena 3 Noticias

Madrugada fría: apenas 2 ºC en el interior

Uno de los rasgos más otoñales estará en las temperaturas mínimas. Durante la próxima madrugada, Soria, Salamanca y Teruel podrán bajar hasta los 2 ºC. León y Burgos rondarán los 3 ºC, mientras que Valladolid, Ávila y Pamplona se moverán alrededor de los 4 ºC. Madrid tendrá una mínima próxima a los 7 ºC.

Las temperaturas nocturnas serán bastante más suaves en las costas. Valencia rondará los 14 ºC, Alicante los 16 ºC y Barcelona los 13 ºC. En Sevilla se esperan unos 12 ºC.

En Canarias, las mínimas seguirán siendo mucho más altas, con unos 21 ºC en Santa Cruz de Tenerife y 22 ºC en Las Palmas de Gran Canaria.

Temperaturas mínimas | Antena 3 Noticias

Hasta 16 grados de diferencia entre la mañana y la tarde

La amplitud térmica será muy marcada durante los próximos días, con mañanas frías en buena parte del interior y tardes mucho más suaves.

En Madrid, las máximas se moverán entre los 17 y los 19 ºC hasta el domingo. El jueves se esperan 18 ºC, el viernes y el sábado unos 17 ºC y el domingo alrededor de 19 ºC. Las mínimas oscilarán entre los 7 y los 10 ºC.

Evolución de Madrid | Antena 3 Noticias

En Valladolid el ambiente será más frío. La máxima será de 18 ºC el jueves, bajará hasta los 15 ºC el viernes y después se recuperará progresivamente, con 17 ºC el sábado y 19 ºC el domingo. Las mínimas se mantendrán entre los 4 y los 7 ºC.

Evolución de Valladolid | Antena 3 Noticias

El contraste será mucho mayor en el sur. En Sevilla, por ejemplo, se pasará de unos 12 ºC al amanecer a una máxima de 28 ºC el jueves, una diferencia de 16 grados.