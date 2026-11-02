Mercedes Martín: “El martes, lluvias muy fuertes en Cataluña y Baleares y hasta 8º C menos”

La primera semana de noviembre comienza con un cambio de tiempo. Este lunes, la mayor inestabilidad se concentra en Canarias, donde se esperan chubascos fuertes y persistentes, especialmente en Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro.

El martes, las tormentas se esperan también hacia el Mediterráneo. La llegada de aire frío en altura, junto con vientos húmedos procedentes del mar, favorecerá un aumento importante de la inestabilidad en Cataluña y Baleares.

El cambio vendrá acompañado además de un acusado descenso de las temperaturas. En amplias zonas del norte y el centro, las máximas podrán bajar entre 6 y 8 ºC respecto al lunes y aparecerán las primeras heladas destacables de la semana.

Lunes con tormentas fuertes en Canarias

Este lunes será una jornada bastante tranquila en la Península y Baleares, aunque podrá caer algún chubasco en puntos del litoral mediterráneo.

La situación más complicada estará en Canarias. Las precipitaciones podrán ser fuertes y persistentes en las islas occidentales, especialmente en La Palma, y podrán ir acompañadas de tormenta.

La intensidad de las lluvias podría provocar incidencias locales y aumentos importantes del caudal de los barrancos, por lo que habrá que extremar la precaución.

En la Península no se esperan nevadas destacables este lunes. Será a partir del martes cuando la nieve vuelva a aparecer en zonas de montaña, con cotas en torno a los 1.400-1.700 metros en los Pirineos y alrededor de los 1.400 metros en Picos de Europa.

En cuanto a las temperaturas, bajarán ligeramente en general, aunque todavía se superarán los 20 ºC en amplias zonas del sur. Sevilla podrá alcanzar unos 29 ºC.

El martes, lluvias persistentes en el Mediterráneo

El martes aumentará claramente la inestabilidad en la mitad este, por la llegada de una masa de aire frío en las capas altas de la atmósfera. Incluso podría aislarse una DANA en el norte peninsular.

Al mismo tiempo, los vientos húmedos procedentes del Mediterráneo favorecerán la formación de chubascos fuertes y persistentes en la fachada mediterránea y Baleares.

La situación podrá ser especialmente adversa en zonas costeras y próximas de Cataluña, donde no se descartan precipitaciones muy fuertes acompañadas de tormenta.

En el Cantábrico también habrá lluvias, aunque serán en general más débiles.

La previsión del martes 3 de noviembre | Antena 3 Noticias

Nieve a partir de 1.500 metros

La entrada de aire frío permitirá además la aparición de nieve.

Durante el martes podrá nevar en los Pirineos y el Sistema Ibérico por encima de unos 1.500 metros.

Será una de las consecuencias más evidentes del descenso térmico, después de varios días con temperaturas más suaves.

Hasta 8 grados menos y heladas

El descenso de las temperaturas será muy acusado durante el martes, especialmente en el norte y el centro peninsular.

Las máximas podrán quedar entre 6 y 8 ºC por debajo de las del lunes. Burgos y Vitoria rondarán apenas los 10 ºC.

También llegarán las heladas nocturnas. Segovia y Ávila podrán bajar hasta unos 2 ºC bajo cero.

El contraste seguirá siendo muy marcado con el sur, donde Sevilla todavía superará los 25 ºC.

Temperaturas mínimas madrugada 3 de noviembre | Antena 3 Noticias

El miércoles continúan las lluvias

El miércoles la inestabilidad seguirá afectando especialmente a la mitad oriental.

Los chubascos continuarán en el área mediterránea y Baleares y se extenderán también hacia el sur de Andalucía. Podrán ser fuertes, persistentes y estar acompañados de tormenta.

Las precipitaciones alcanzarán además otros puntos del este peninsular, aunque con menor intensidad.

La nieve volverá a aparecer en zonas altas de montaña, con una cota situada alrededor de los 1.500 metros.

Las madrugadas serán todavía más frías. Ávila y Salamanca podrán registrar mínimas próximas a los 3 ºC bajo cero.

Heladas previstas Miércoles 4 | Antena 3 Noticias

El jueves comienzan a remitir las lluvias

A partir del jueves, la situación tenderá a estabilizarse.

Durante las primeras horas todavía podrán producirse precipitaciones en el tercio oriental, localmente fuertes y acompañadas de tormenta en Cataluña, pero irán remitiendo a medida que avance la jornada.

Los cielos tenderán a despejarse y las temperaturas empezarán a recuperarse.

Aun así, las noches seguirán siendo frías, especialmente en el norte peninsular, donde podrán registrarse heladas tanto el jueves como el viernes, aunque serán menos extensas e intensas.

Posibles borrascas atlánticas para el fin de semana

De cara al final de la semana volverá a aumentar la incertidumbre.

No se descarta que el acercamiento de borrascas atlánticas comience a dejar precipitaciones durante el fin de semana en el extremo occidental peninsular, especialmente en el noroeste.

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