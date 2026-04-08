César Gonzalo avanza "cambios extraordinarios en los próximos días y bajada de las temperaturas con más tormentas"

Mucho cuidado con los resfriados esta semana. La AEMET lo ha dicho claramente, nos espera un descenso extraordinario de las temperaturas durante el fin de semana. Será el final de una montaña rusa que nos va a dejar un miércoles de inestable y más fresca primavera. Un jueves y sobre todo viernes de verano, para desembocar en un domingo de invierno con máximas propias de febrero.

Fuertes tormentas

Tenemos un miércoles con aviso amarillo por fuertes tormentas en Málaga, Cádiz, Córdoba, Castilla-La Mancha, Extremadura, Castilla y León, Asturias, Lugo y Ourense. En todas estas regiones hay que contar con chaparrones puntualmente fuertes, posibles granizadas y fuertes rachas de viento. El día ha comenzado con una banda de precipitaciones recorriendo el oeste de la península, que promete seguir dejando lluvia durante casi todo el miércoles. Y chubascos más puntuales en la Comunidad de Madrid. En Canarias, se mantienen las lluvias débiles en el norte de las islas. En el resto es poco probable que llueva, con grandes claros y aún ambiente cálido en el este de la península.

Descenso térmico

En el oeste y el centro restaremos hasta 7ºC a las temperaturas de ayer. El ambiente cálido abandona el centro con 18ºC previstos en Madrid. Incluso se puede hablar de fresco en Segovia con 12º, en Toledo con 14º y Cáceres con 15º previstos. Es el primer peldaño de la montaña rusa en la que nos embarcamos durante las próximas jornadas.

Cambios extraordinarios

Mañana jueves el calor regresará de golpe, con un ascenso que va a añadir hasta más de 10ºC a las temperaturas de hoy. Una subida que roza lo extraordinario y que va a dar lugar a un viernes de pleno verano. Con cielos abiertos y temperaturas que en muchos lugares van a superar los 30º. La propia AEMET confirma que, durante el fin de semana, vamos a vivir un descenso extraordinario que nos llevará de vuelta al invierno. Capitales como Soria pasarán de 28ºC el viernes a tan solo 5ºC de máxima el domingo. Madrid y Zaragoza pasado mañana llegan los 30º, para terminar la semana con tan solo 10º. Son sólo algunos ejemplos de lo que nos espera. Todo esto acompañado de lluvias que llegarán durante el sábado, y que incluso podrán dejar nevadas en zonas de montaña del centro y del norte en la madrugada del domingo.

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