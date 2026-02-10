El temporal nos dejará más lluvias, sin frío, pero con más viento, advierte César Gonzalo

De momento no podremos soltar el paraguas, pero los más atrevidos, quizás puedan dejar el abrigo en casa durante la tarde. Es una de las consecuencias de la masa de aire húmedo, y muy templado, que nos llega desde el Atlántico. Estas temperaturas casi cálidas para la época también tienen consecuencias negativas.

Deshielos y aludes

Se acelera el deshielo, en las faldas de las montañas del sistema central, montañas de Galicia y de la cordillera cantábrica. Alimentando más aún si cabe los cauces de estas comunidades. Por otro lado, aumenta el riesgo de aludes, especialmente en el Pirineo, donde el riesgo es fuerte según los boletines de peligrosidad de AEMET.

Cálidas temperaturas

Una nueva subida de las máximas nos deja una tarde con valores tan inusuales en febrero como los 18º previstos en Toledo, Badajoz, Lleida y Logroño; Los 21º de Oviedo, Bilbao, Zaragoza y Sevilla; Las más altas serán los 26º de Castellón, seguidos de los 25º de Valencia y de Murcia.

Más lluvias

El día nos deja una buena noticia: El río Guadalete, tras más de una semana en nivel rojo en el entorno de Jerez de la Frontera, baja de los 6 metros de altura según datos de Hidrosur. En Andalucía hoy no se esperan lluvias fuertes, solo en el entorno de Grazalema, Cazorla y Segura se mantiene el aviso amarillo por lluvias persistentes que podrían acumular unos 40 litros/m2. Donde más preocupan hoy las lluvias es en el noroeste, con aviso de nivel naranja en Pontevedra donde podrán acumular más de 80 litros/m2 en este martes. También serán copiosas en Salamanca, el norte de Cáceres y los Pirineos. Podrán venir acompañadas de tormentas en el norte del País Vasco. Salvo en las costas del Mediterráneo, donde si llegaran serían muy poco importantes, y en Canarias, en el resto no se esperan.

Vendaval a la vista

Durante la tarde el viento soplará con fuerza en el este, pudiendo llegar a superar los 90 km/h en Valencia y Almería donde se activa el aviso naranja. De cara a la noche, y ya madrugada del miércoles las fuertes rachas, y los avisos, se extenderán al noroeste y al centro. En un miércoles de lluvias de nuevo abundantes en el noroeste. El viento nos seguirá acompañando durante los próximos días. Habrá que estar atentos a la borrasca que llegará el jueves, cargada de lluvias, que de nuevo serán abundantes en Andalucía. También de más viento y de temperaturas en descenso. Será la última borrasca potente, porque después durante el fin de semana, un frío y ventoso sábado, dará paso a un domingo de Anticiclón. Dando por terminado este largo temporal.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.