La borrasca Marta provoca cortes en carreteras, desalojos y ríos desbordados en Extremadura

Gran parte de Extremadura permanece bajo alerta naranja debido al fuerte temporal que afecta a la comunidad, con previsión de lluvias intensas, viento y nieve. La Junta de Extremadura mantiene la situación operativa 1 del Plan Territorial de Protección Civil de la comunidad autónoma en toda la región, esto es, el plan director para la gestión de todas las emergencias autonómicas.

Del mismo modo, mantiene activada la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones para la Comunidad Autónoma para toda Extremadura, con base en los desembalses y las previsiones hidrológicas y meteorológicas que se esperan para las próximas horas ante la llegada de la borrasca Marta.

Así se ha decidido en la reunión del CECOP celebrada en la mañana de este sábado y en la que han estado presentes el consejero de Presidencia en funciones y los alcaldes de varios municipios.

Se mantienen los desalojos vigentes y control de accesos en la urbanización La Isleta

Agentes de la Guardia Civil está controlando los accesos de los vecinos de la urbanización La Isleta de la localidad cacereña de Coria. Los vecinos de esta urbanización permanecen desalojados desde el pasado jueves por la crecida del río Alagón.

Durante la jornada, se está permitiendo el acceso de una sola persona por vivienda para recoger efectos personales.

Por su parte, a las poblaciones pacenses de Valuengo y la Bazana se les ha recordado que "con toda probabilidad" podrían tener que volver a ser desalojados durante la tarde o la noche de este sábado.

Asimismo, se ha autorizado un preaviso de evacuación para la pedanía de Balboa, próxima a Badajoz, por lo que sus ciudadanos deberán permanecer atentos.

Rescatada una familia de Novelda aislada por el agua

El Servicio Municipal de Bomberos de Badajoz ha rescatado a una familia en la pedanía de Novelda que se había quedado aislada por la cantidad de agua, según han expresado a EFE fuentes municipales.

Tal y como ha detallado el Ayuntamiento de Badajoz, 2se prevé un incremento gradual del caudal del Guadiana" a su paso por el término municipal, por lo que se mantienen las medidas de "máxima precaución", especialmente de noche y madrugada en entornos de ríos y riberas de Badajoz, Gévora y Balboa.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.