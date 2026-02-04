Llega lo peor del temporal: César Gonzalo avisa del riesgo de desbordamiento en los ríos del sur

Suma y sigue, cuando el reloj marca las 10:00 horas de la mañana de este miércoles, la lluvia acumulada en el observatorio oficial de AEMET en Grazalema (Cádiz) superaba los 230 litros/m2. ¡Y seguirá lloviendo en la zona! Por eso se mantiene el máximo nivel de aviso, el rojo, por peligro extremo por lluvias que seguirán acumulando más precipitaciones en Cádiz y la provincia de Málaga.

Diluvia sobre mojado

Se da una mezcla explosiva, suelos que no pueden absorber más agua, lluvias muy abundantes, además ríos y embalses que se encuentran muy sobrecargados. Cóctel que deja en aviso a 17 ríos en Andalucía, a esta hora, los que más preocupan son los que alcanzan el nivel de posible desbordamiento: Río Guadalete, Guadiaro, Alamo, Hozgarganta y Guadalteba. Seguro que esta información irá cambiando a lo largo del día, pero nos hace una idea de lo complicado de la situación. Y seguirá lloviendo, no solo hoy, también durante lo que queda de semana en Andalucía donde se mantienen los avisos por grandes acumulaciones, deshielo en el entorno de sierra nevada y fuerte oleaje.

Borrasca Leonardo

Además, las precipitaciones nos han acompañado en el resto. De madrugada han dejado abundantes nevadas en el norte de la Comunidad de Madrid y la meseta norte. Nieve que poco a poco irá dando paso a lluvias, porque la cota de nieve irá ascendiendo desde los 800 metros iniciales. Las lluvias no llegarán a Canarias, serán poco probable en las costas de la Comunidad Valenciana, y poco importantes en el litoral de Cataluña. En el resto de nuevo hay que contar con paraguas abiertos, será en el oeste de Galicia donde podrán ser abundantes. Se mantiene los avisos por oleaje en las cotas del noroeste donde las olas podrán llegar a los 7m. A pesar de este tiempo revuelto, tras una fría madrugada, notaremos que la tarde nos dejará temperaturas máximas más elevadas que las de ayer.

Lluvia y viento

Mañana jueves el grueso de las lluvias se desplaza al centro donde podremos tener los acumulados más importantes. Sobre todo, en el norte de Cáceres, Toledo y Comunidad de Madrid. En el resto seguirán las precipitaciones, en el caso de Andalucía serán persistentes, pero no tan fuertes como las de hoy. También cobra protagonismo el fuerte viento con avisos que podrán superar los 70km/h en toda la península. Es otra de las consecuencias de la borrasca Leonardo, que seguirán enviándonos más lluvias para el resto de la semana.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.