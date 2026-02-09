Llega el final del diluvio, pero César Gonzalo avisa: aún quedan muchas lluvias por llegar

Queda prácticamente toda la semana por delante, pero se va confirmando, los modelos de predicción meteorológica ponen fecha al final del diluvio. Será de cara al fin de semana, en concreto el domingo con el regreso de las altas presiones que abandonan Canarias y se posicionarán enfrente de las costas de Portugal. Hasta entonces las lluvias continúan.

Fin de la tregua

El domingo fue una jornada de tregua, pero en lo poco que llevamos de lunes las lluvias han vuelto, y con fuerza en Andalucía. Tanto que en apenas unas seis horas se han acumulado en Grazalema más de 90 litros/m2. Obligando a AEMET a situar el aviso naranja el aviso que se encontraba activo en el interior de Cádiz, donde según las previsiones actualizadas podrían acumularse en este lunes más de 150 litros/m2. Las lluvias podrán ser persistentes en las sierras de Granada, Jaén, Almería y Málaga con avisos de nivel amarillo activos. Aviso que también aparece en el oeste de Galicia.

Lunes de paraguas

Al margen de la lluvia se quedarán en Canarias. Será muy poco probable que aparezca en las costas de Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares. En el resto hay que contar con lluvias, que desde el oeste se irán extendiendo de la mano de un nuevo frente Atlántico. Ha nevado durante la madrugada en el interior, pero según avance la jornada la cota de nieve irá ascendiendo hasta casi los 2.000 metros. La nieve quedará restringida a zonas de montaña. Además, el viento se dejará notar en la Península, con rachas que podrán ser muy fuertes en el este, donde se podrían superar los 70 km/h.

Temperaturas no invernales

Los valores máximos a duras penas van a bajar, por lo menos hasta el jueves. Es más, van a subir de forma marcada durante los primeros días de la semana. Hoy el ascenso es generalizado para dejarnos una tarde de 13ºC en Madrid y Salamanca; de 17º en las costas del Cantábrico, de 20ºC en el Guadalquivir y llegando a 21º en Alicante y Murcia. Los valores más bajos se esperan en la meseta norte con 10º en Burgos y sólo 9º en Soria.

Carrusel de borrascas

Se mantiene la llegada de más borrascas desde el Atlántico así que de momento no podremos cerrar los paraguas durante la semana. Pero tendremos matices, a partir de mañana las lluvias se van a concentrar en el noroeste, así que habrá que estar muy atentos en Galicia. En cambio, aunque va a llover, lo hará con mucha menos fuerza en Andalucía, será buena noticia allí. Entre el jueves y el viernes habrá que estar atentos a una borrasca que podría llegar con mucha fuerza. Cargada de lluvia, viento y probablemente nevadas que volverán a cotas bajas. Después, si nada cambia regresarán las altas presiones. Será el final de esta racha de tanta lluvia.

