Estas son las zonas en aviso por riesgo de desbordamiento de ríos: Guadalquivir, Jarama, Guadalete…

Las lluvias persistentes de los últimos días mantienen bajo vigilancia a amplias zonas del país por el riesgo de desbordamiento de ríos. La situación es especialmente delicada en Andalucía, Extremadura, Castilla y León y la Comunidad de Madrid, donde varios cauces se encuentran en niveles muy elevados y continúan provocando daños materiales, evacuaciones preventivas y rescates.

Desde el aire, amplias áreas de la provincia de Cádiz aparecen anegadas, convertidas en grandes superficies de agua tras varios episodios consecutivos de lluvias intensas. Sobre el terreno, el panorama se repite: llueve en zonas ya castigadas, lo que dificulta las tareas de contención y recuperación.

Pueblos atravesados por el agua

En Ubrique, las autoridades y los servicios de emergencia trabajan para encauzar como pueden el fuerte torrente que atraviesa el municipio. El caudal desbordado ha obligado a actuar con rapidez para evitar que el agua cause más daños en viviendas y vías urbanas.

La situación ha sido especialmente crítica en Alcalá de los Gazules, donde la segunda planta de una vivienda se ha derrumbado como consecuencia de las fuertes trombas de agua. Sus tres ocupantes han sido rescatados ilesos, en una intervención que ha evitado consecuencias personales pese a la gravedad del suceso.

El Guadalquivir, en niveles muy altos

El crecimiento del Guadalquivir sigue generando problemas tanto río arriba como río abajo. En Villanueva de la Reina, en la provincia de Jaén, el caudal continúa provocando complicaciones y mantiene a las autoridades en alerta ante posibles nuevos desbordamientos.

Más al sur, en Lora del Río, en Sevilla, el seguimiento del cauce es constante ante el riesgo que supone el aumento del nivel del agua para zonas habitadas y terrenos agrícolas. La evolución del río condiciona la toma de decisiones en ambos puntos, con especial atención a infraestructuras y accesos.

Cada rescate cuenta. En Extremadura, tras seis días aisladas por la crecida del agua, un centenar de ovejas ha podido ser finalmente puesto a salvo, en una operación que refleja el impacto del temporal también en el ámbito rural y ganadero.

En total, cerca de una decena de ríos se encuentran al límite de su capacidad. El Guadalete y el Guadalquivir siguen registrando niveles muy altos. A esta situación se suma la activación de alertas rojas en otros puntos del país.

Riesgo elevado en varias comunidades

En Castilla y León permanecen en alerta tres ríos, mientras que en Castilla-La Mancha preocupa el Tajo a su paso por Toledo. En la Comunidad de Madrid, el Jarama y el Henares continúan bajo estrecha vigilancia por el riesgo de desbordamiento.

Las autoridades insisten en extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios y no acercarse a cauces y zonas inundables mientras el episodio de lluvias persista.

