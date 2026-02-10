El baile de borrascas no impide que la Tierra registre en este primer mes del año el quinto enero más cálido desde 1940

Después del baile o enjambre de borrascas que llevamos soportando durante las últimas semanas, parece paradójico que este mes de enero haya sido el quinto enero más cálido a nivel global de la historia. Eso sí, en Europa ha sido el más frío desde 2010

Se han marcado registros con extremos de temperaturas contrastantes en los hemisferios norte y sur según el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S). La temperatura media del aire en superficie fue de 12,95°C, es decir, 0,51°C por encima de la media de enero de 1991-2020 y 1,47°C por encima de la media estimada de 1850-1900 que es la que se tiene como referencia a nivel preindustrial.

Veníamos de un récord ya que en 2025 se marcó el enero más cálido jamás registrado, pero la temperatura del primer mes del año de 2026 se quedó casi a la par con solo 0,28°C más frío.

Enero fue más húmedo de lo normal en gran parte de Europa occidental, meridional y oriental. Las precipitaciones intensas provocaron inundaciones y daños asociados en muchas regiones, incluida la península ibérica, Italia, los Balcanes occidentales, Irlanda y el Reino Unido. Por contra, se observaron condiciones más secas de lo normal en una amplia región de Europa central, que se extendió hacia el noreste a través de los Estados bálticos hasta Finlandia y partes del oeste de Rusia, así como en Escandinavia e Islandia.

Las anomalías más cálidas se produjeron en el Ártico, especialmente en gran parte del archipiélago ártico canadiense, la bahía de Baffin, Groenlandia y el extremo oriental de Rusia.