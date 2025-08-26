Roberto Brasero: "El miércoles bajan las temperaturas y el jueves más"

Este martes estamos teniendo el que posiblemente vaya a ser el día más caluroso de toda esta semana junto con el próximo sábado, porque entre medias vamos a asistir a un descenso generalizado de las temperaturas.

Comparado con lo que llevamos de agosto, vienen días frescos sobre todo la tarde del jueves y la noche del jueves al viernes. Del calor que tenemos hoy es un ejemplo el municipio de Cáseda, en Navarra donde han llegado los 38,3°, una máxima solo superada hasta el momento por la de Granada capital donde han registrado 38.8º. Altas temperaturas también en zonas del norte de Cataluña o en Aragón, con un calor previo a las tormentas que ya se están registrando muchas de esas zonas y que el miércoles serán más fuertes.

Calima

También ha cobrado protagonismo la calima o polvo en suspensión procedente del norte de África, y que ha ido velando los cielos de buena parte del este peninsular, Baleares y zona sur, como por ejemplo en Málaga capital.

Unos cielos blanquecinos que darán paso esta tarde seguramente a un peculiar atardecer en esas zonas. En una imagen difundida por los satélites meteorológicos de EUMETSAT se aprecia la enorme nube de polvo en suspensión que comenzó a entrar el lunes desde el norte de África y que este martes se hacía más patente. El miércoles irá a menos la presencia del polvo en suspensión y el jueves ya desaparecerá de nuestros cielos.

Calima este martes 26 de agosto | Antena 3 Noticias

Menos avisos por calor

Este miércoles, los vientos de poniente se llevarán la calima de Málaga, pero dejarán temperaturas más elevadas, dado que esa componente oeste del viento, el terral, hará que incluso podamos superar los 36° en la capital. De hecho, se han activado el avisos de nivel amarillo para este miércoles en Málaga y en Mallorca. De momento, son los únicos avisos por temperaturas máximas, cuando hasta hoy mismo se han estado repartiendo esos avisos por calor por gran parte de nuestros territorios. Llama la atención que mañana solo queden en dos y es probable que el jueves solo en uno: el litoral sur de Alicante.

Más avisos por tormentas

Para este miércoles esperamos más nubes, sobre todo la mitad norte peninsular y tormentas que en el noreste pueden ser especialmente fuertes y con granizo. Irá entando una vaguada -esa lengua de aire frío de la que hablamos ayer- que irá generando más inestabilidad, por lo que pueden caer chubascos en más zonas y sobro todo pueden ser más fuertes.

De ahí los avisos de nivel naranja por lluvia y tormentas que el jueves tenemos en la provincia de Huesca, Cinco Villas en Zaragoza y el bajo Aragón en Teruel, así como en el pirineo de Lleida y el interior norte de Castellón. Y avisos de nivel amarillo en el resto de Aragón, interior de Cataluña, La Rioja, Navarra y la provincia de Soria. En el norte de Galicia y Cantábrico también se esperan lluvias, pero ya sin avisos, así como en el norte de las islas Canarias. Más soleado será el día en el reto de las regiones.

Y aparte de esas tormentas del noreste, notaremos la bajada de temperaturas antes mencionada: una bajada generalizada en zonas del centro, norte y oeste peninsular y para el jueves en más zonas. El jueves solo será un día caluroso en el sur del litoral mediterráneo y Baleares ya que las temperaturas descenderán de forma generalizada, notablemente las máximas en amplias zonas del centro norte peninsular.

