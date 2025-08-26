Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
La Previsión
Tus Imágenes
El Equipo
Actualidad
N/AN/A
N/A

No hay datos disponibles, activa la geolocalización de tu navegador.

Precip.:N/A
Humedad:N/A
Viento:N/A
N/A
N/AN/A
Sensación t.:N/A
Salida sol:N/A
Puesta sol:N/A

Datos ofrecidos por AEMET

La previsión

Roberto Brasero: "El miércoles bajan las temperaturas y el jueves más"

Este miércoles hará menos calor que hoy y las tormentas serán más fuertes. Nos visita una vaguada de aire frío que nos complicará el tiempo hasta el viernes

Previsión para el miércoles 27 de agosto

Previsión para el miércoles 27 de agosto | Antena 3 Noticias

Publicidad

Roberto Brasero
Publicado:

Este martes estamos teniendo el que posiblemente vaya a ser el día más caluroso de toda esta semana junto con el próximo sábado, porque entre medias vamos a asistir a un descenso generalizado de las temperaturas.

Comparado con lo que llevamos de agosto, vienen días frescos sobre todo la tarde del jueves y la noche del jueves al viernes. Del calor que tenemos hoy es un ejemplo el municipio de Cáseda, en Navarra donde han llegado los 38,3°, una máxima solo superada hasta el momento por la de Granada capital donde han registrado 38.8º. Altas temperaturas también en zonas del norte de Cataluña o en Aragón, con un calor previo a las tormentas que ya se están registrando muchas de esas zonas y que el miércoles serán más fuertes.

Calima

También ha cobrado protagonismo la calima o polvo en suspensión procedente del norte de África, y que ha ido velando los cielos de buena parte del este peninsular, Baleares y zona sur, como por ejemplo en Málaga capital.

Unos cielos blanquecinos que darán paso esta tarde seguramente a un peculiar atardecer en esas zonas. En una imagen difundida por los satélites meteorológicos de EUMETSAT se aprecia la enorme nube de polvo en suspensión que comenzó a entrar el lunes desde el norte de África y que este martes se hacía más patente. El miércoles irá a menos la presencia del polvo en suspensión y el jueves ya desaparecerá de nuestros cielos.

Calima este martes 26 de agosto
Calima este martes 26 de agosto | Antena 3 Noticias

Menos avisos por calor

Este miércoles, los vientos de poniente se llevarán la calima de Málaga, pero dejarán temperaturas más elevadas, dado que esa componente oeste del viento, el terral, hará que incluso podamos superar los 36° en la capital. De hecho, se han activado el avisos de nivel amarillo para este miércoles en Málaga y en Mallorca. De momento, son los únicos avisos por temperaturas máximas, cuando hasta hoy mismo se han estado repartiendo esos avisos por calor por gran parte de nuestros territorios. Llama la atención que mañana solo queden en dos y es probable que el jueves solo en uno: el litoral sur de Alicante.

Más avisos por tormentas

Para este miércoles esperamos más nubes, sobre todo la mitad norte peninsular y tormentas que en el noreste pueden ser especialmente fuertes y con granizo. Irá entando una vaguada -esa lengua de aire frío de la que hablamos ayer- que irá generando más inestabilidad, por lo que pueden caer chubascos en más zonas y sobro todo pueden ser más fuertes.

De ahí los avisos de nivel naranja por lluvia y tormentas que el jueves tenemos en la provincia de Huesca, Cinco Villas en Zaragoza y el bajo Aragón en Teruel, así como en el pirineo de Lleida y el interior norte de Castellón. Y avisos de nivel amarillo en el resto de Aragón, interior de Cataluña, La Rioja, Navarra y la provincia de Soria. En el norte de Galicia y Cantábrico también se esperan lluvias, pero ya sin avisos, así como en el norte de las islas Canarias. Más soleado será el día en el reto de las regiones.

Y aparte de esas tormentas del noreste, notaremos la bajada de temperaturas antes mencionada: una bajada generalizada en zonas del centro, norte y oeste peninsular y para el jueves en más zonas. El jueves solo será un día caluroso en el sur del litoral mediterráneo y Baleares ya que las temperaturas descenderán de forma generalizada, notablemente las máximas en amplias zonas del centro norte peninsular.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

El Tiempo

Previsión para el miércoles 27 de agosto

Roberto Brasero: "El miércoles bajan las temperaturas y el jueves más"

César Gonzalo

Mañana el otoño da un primer aviso, según César Gonzalo, gracias al frente atlántico que llega hoy

El tiempo del martes 26 de agosto

Roberto Brasero: "Esta semana, menos calor... aunque no en todas partes"

El Ayuntamiento prepara intervenciones nocturnas para retirar estos restos
Playa de Ondarreta

Nueva marea de piedras y cascotes en la playa de Ondarreta de San Sebastián

Los incendios disparan la contaminación del aire y ponen en riesgo la salud
Fenómenos climáticos

Qué es la inversión térmica, el cóctel meteorológico al que se han enfrentado los bomberos

Arrecifes artificiales en el mar de Alborán para restaurar los corales de profundidad
CSIC

Instalan arrecifes artificiales en el mar de Alborán para restaurar los corales de profundidad

El proyecto europeo LIFE DREAM, liderado por el ICM-CSIC, combina ciencia, tecnología y colaboración pesquera para proteger un enclave único del mar de Alborán y recopilar datos esenciales para su futura gestión y conservación.

César Gonzalo
Primeros cambios

Una DANA y los restos de un huracán traen cambios al tiempo de esta semana: la previsión de César Gonzalo

La semana comienza con avisos de nivel amarillo por fuertes tormentas y granizadas en el entorno de los Pirineos, Teruel y Castellón. Se abrirán grandes claros en el centro y mitad sur. El tiempo estable se mantiene en el resto del país. Lunes de bajada de temperaturas en Canarias y ligera subida en el interior peninsular.

Imagen de archivo de lluvias.

Nueva DANA: La AEMET pone en aviso a varias provincias por lluvias y tormentas

Las temperaturas se recuperan y subirán el sábado pero el domingo una dana dejará lluvias en norte y este peninsular

La AEMET avisa de la llegada de una DANA: estas son las zonas en alerta

Imagen de personas con paraguas por la lluvia

La AEMET activa avisos por una DANA que trae lluvias torrenciales y tormentas en varias comunidades

Publicidad