Mañana el otoño da un primer aviso, según César Gonzalo, gracias al frente atlántico que llega hoy

Lo decíamos esta mañana el otoño va a dar un primer aviso, lo sentiremos especialmente durante el jueves. Aunque mañana ya notaremos una importante bajada en el oeste del país. Será una breve advertencia del final del verano, porque a lo largo del fin de semana las temperaturas se van a recuperar.

Hoy llega un frente

Un sistema frontal procedente de atlántico irá nublando los cielos del norte de Galicia y las comunidades del Cantábrico, donde se esperan algunas lloviznas. En estas zonas es donde ya hoy bajan las temperaturas. Con máximas que no pasarán de los 23 ºC en A Coruña y Santander. Se quedarán con 26º en Pontevedra, Oviedo y Bilbao. De cara a la tarde de este martes, de nuevo las tormentas podrán ser fuertes en el norte de Aragón y de Cataluña especialmente en zonas de montaña. Más débiles podrán aparecer en las sierras de la Comunidad Valenciana, sierras de Cuenca, de Albacete, de la Región de Murcia y sierras del este de Andalucía. La calima enturbiará los cielos del centro y sobre todo el área del Mediterráneo. En Canarias las precipitaciones tenderán a ir remitiendo a lo largo de la tarde.

El calor repunta

Durante este martes las máximas subirán de forma marcada en el valle del Ebro e interior de Cataluña. De forma ligera ascenderán las del resto del País. Obligando a activar los avisos de nivel amarillo por calor en el sur de Madrid, Toledo, Ávila, Cáceres, Albacete, Andalucía, Huesca, Zaragoza, Lleida y Mallorca. Con máximas que oscilarán desde los 38 ºC de Toledo a los 36 ºC de Mérida y la capital madrileña. Llegarán a los 37 ºC en Córdoba, Zaragoza y rozarán los 39 ºC en Lleida.

Desplome térmico

Mañana la inestabilidad aumenta en el norte, con previsión de fuertes tormentas en el nordeste donde ya hoy se activan los avisos de nivel naranja para el miércoles en Aragón y Lleida. Las precipitaciones continuarán en el norte de Galicia y Cantábrico, en cambio en el resto del país lo más destacable es la bajada de las temperaturas. Será especialmente palpable en el oeste del país, y llegará más atenuada al centro y mitad. Descenso que continuará de cara al jueves con máximas que no rebasarán los 25º en la meseta norte y La Rioja. No pasarán de los 30ºC en Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha. En el Guadalquivir disfrutarán de unos muy suaves allí 33ºC. Es un primer aviso del otoño, porque parece que aún nos queda verano por delante.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.