Roberto Brasero: "Esta semana, menos calor... aunque no en todas partes"

Comenzamos la semana con un par de borrascas singulares rondando nuestro país. Una es muy llamativa ya que se ha formado a partir de los restos del huracán Erin. Se trata de borrasca muy potente, pero está relativamente lejos: afectará estos días a las islas británicas con rachas muy fuertes de viento. La otra es una de esas borrascas en altura que tienen aire frío en su seno, es decir, una pequeña Dana. Esta la tenemos más cerca: en el suroeste peninsular. Desde ahí es la que está generando nubes en todo el arco Mediterráneo e incluso ya algunas lluvias que han caído en Baleares o Cataluña. Esta tarde podrán reforzarse con tormentas que pueden dejar incluso granizo en el bajo Aragón de Teruel, sierras de Gúdar, Maestrazgo o el interior norte de Castellón, donde tenemos avisos de nivel amarillo, así como en el Pirineo de Cataluña, por una precipitación acumulada en una hora de 15 l/m2 según las previsiones.

Martes: un frente por el norte

Mañana vamos a tener un día de transición: las nubes del este se irán marchando y empezarán a llegar otras por el norte, aunque de momento parece que las de mañana no serán muy activas… todavía. En el caso del este hay que destacar también la posible presencia de calima, o polvo en suspensión. Las temperaturas seguirán altas por la noche en el Mediterráneo y puntos del sur peninsular, con mínimas por encima de los 22ºC. Luego por la tarde las máximas serán más altas que las de hoy en Huelva, la Región de Murcia, Baleares y sobre todo Cataluña y Aragón. En el norte de Galicia y el Cantábrico tendremos un pequeño frente que nublará los cielos aunque no lloverá mucho y hará bajar las temperaturas en todo extremo norte. El miércoles bajarán en otras muchas zonas de España.

El miércoles y jueves refresca

Las danas son embolsamientos de aire frío en capas altas de la atmósfera pero a veces tenemos aire frío que no llega a cerrarse del todo, que no forma esa bolsa sino más bien se parece a una lengua de aire frio que desciende: eso es una vaguada, así es como se llama. Este miércoles se acercará a la Península una vaguada que provocará un incremento de la inestabilidad en el norte de la Península. En las comunidades cantábricas las precipitaciones serán persistentes y en el nordeste son probables las tormentas fuertes, sobre todo en los Pirineos. Además el miércoles bajarán las temperaturas en el oeste peninsular de hasta 5 °C con respecto al día anterior. El jueves será probablemente el día más fresco de la semana, con lluvias y chubascos y máximas por debajo de los 30 ºC en buena parte de la Península. En el Guadalquivir se llegará a 32º -máxima de Sevilla, por ejemplo- pero tampoco mucho más y donde seguirá haciendo mucho calor o incluso más que hoy es en el interior de la Comunidad Valenciana o en la Región de Murcia donde ahí sí podríamos llegar a los 38º.

El sábado vuelven a subir las temperaturas

Para el viernes ya debería ir retirándose la vaguada de aire frío aunque todavía seguirán posiblemente los cielos nubosos o cubiertos con lluvias o lloviznas en Galicia, área cantábrica, Pirineos y nordeste de Cataluña. En Baleares igualmente se prevén cielos nubosos tendiendo a menos y en Canarias cielos nubosos en los nortes con probables precipitaciones débiles y dispersas en las islas de mayor relieve y cielos poco nubosos en el sur. En el resto de la Península se prevé un tiempo más estable, tendiendo a despejar. Las temperaturas bajarán el viernes en el entorno mediterráneo –aunque seguirá haciendo mucho calor– e interiores del extremo nordeste peninsular, predominando los aumentos en el resto de la Península. Para el sábado seguiría ese ascenso generalizado para acabar el mes de agosto con algo más de calor que el que está haciendo hoy pero bastante menos que el que ha hecho durante la mayor parte del mes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com