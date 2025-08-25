Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Primeros cambios

Una DANA y los restos de un huracán traen cambios al tiempo de esta semana: la previsión de César Gonzalo

La semana comienza con avisos de nivel amarillo por fuertes tormentas y granizadas en el entorno de los Pirineos, Teruel y Castellón. Se abrirán grandes claros en el centro y mitad sur. El tiempo estable se mantiene en el resto del país. Lunes de bajada de temperaturas en Canarias y ligera subida en el interior peninsular.

César Gonzalo

Una DANA y los restos de un huracán traén cambios en el tiempo de esta semana. | Antena 3 Noticias

César Gonzalo
Publicado:

Durante esta madrugada en las imágenes del satélite Meteosat, nos encontrábamos con los restos del huracán Erin, ya transformado en una potente borrasca. Afectará de lleno al Reino Unido, aquí sentiremos su oleaje en las costas del norte, y sobre todo sentiremos como las temperaturas bajarán a partir del miércoles, gracias a su presencia. Será a mediados de semana, de momento lo más inmediato es la llegada de una DANA, poco activa al sur de la Península.

Tormentas en el este

Insistimos es poco activa, se trata de una pequeña y fugaz DANA, no se esperan lluvias torrenciales. Tan solo se activan los avisos de nivel amarillo en el norte de Cataluña, Teruel y el interior de Castellón. Es en estos puntos donde las tormentas podrán ser fuertes y donde el granizo podría caer con fuerza. Durante esta madrugada los chubascos han aparecido en Andalucía, y amagado en el centro, no se esperan de cara a la tarde quedando los cielos despejados. De forma débil se prevén algunos chaparrones puntuales en las costas catalanas, resto de Aragón y norte de la Comunidad Valenciana. El tiempo estable se mantendrá en la mitad oeste con cielos abiertos, y en Canarias con nubes en el norte del Archipiélago.

Repunte térmico

Las temperaturas máximas bajan en Canarias y de forma muy ligera en el interior del este peninsular. En cambio, subirán ligeramente en la mitad sur y norte. Activándose el aviso de nivel amarillo por máximas de hasta 36º en el sur de Lugo y en Burgos; también en la provincia de Jaén donde rozarán los 38ºC. Se prevén 36º en Murcia, 34º en Ourense y Madrid. La tarde dejará unos 33º en el interior de Castilla y León, en Teruel y Lleida.

Resto de la semana

Mañana las máximas bajarán en el extremo norte, acompañadas de algunas precipitaciones. En el resto aún podrían repuntar ligeramente. A partir del miércoles será cuando las temperaturas comiencen a bajar. Descenso que se prolongará como poco hasta el próximo viernes. En cuanto a las lluvias tan solo se esperan si nada cambia en el previsión en el norte del país.

