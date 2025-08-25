Instalan arrecifes artificiales en el mar de Alborán para restaurar los corales de profundidad

El buque oceanográfico Sarmiento de Gamboa, Infraestructura Científica y Técnica Singular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha concluido la primera fase de la campaña DREAM, enmarcada en el proyecto europeo LIFE DREAM que lidera el Instituto de Ciencias del Mar, con la instalación de los primeros arrecifes artificiales en el Seco de los Olivos. Se le considera un Lugar de Importancia Comunitaria por la Unión Europea y perteneciente a la Red Natura 2000.

Esta acción de restauración activa, pionera en la zona, permitirá estudiar el crecimiento y la recuperación de distintas especies de coral profundo sobre sustratos artificiales, al tiempo que se recopila información clave sobre la biodiversidad, el impacto humano y la dinámica oceánica en este enclave marino de gran valor ecológico.

Robots submarinos

Junto a la instalación de los, el equipo ha desarrollado un intensoque incluye la exploración con robots submarinos a más de 500 metros de profundidad, la retirada de artes de pesca abandonados, el estudio de corrientes y batimetría, así como un seguimiento de las especies más representativas de la zona.

"A falta de un análisis detallado de los resultados, la campaña puede considerarse un éxito. La restauración activa nos permite dar un paso más allá de la simple observación. Estamos estudiando cuáles son las condiciones idóneas para que los corales y otras especies puedan recuperarse. Estos experimentos son esenciales para diseñar un buen plan de gestión y garantizar que la protección del Seco de los Olivos sea efectiva", nos explica Claudio Lo Iacono, investigador del CSIC en el ICM y responsable de la campaña.

Ecosistema rico y frágil

La expedición ha permitido obtener nuevas imágenes submarinas gracias al uso de robots capaces de descender a más de 500 metros de profundidad. Estas grabaciones han confirmado la presencia de una notable densidad de especies formadoras de hábitat, como los corales de agua fría, así como de grandes pelágicos que utilizan la zona como ruta de migración. Además, se han documentado especies comerciales de gran interés, como la langosta, el besugo o la gallineta, y especies emblemáticas como el coral rojo o extensos bosques de coral negro.

"Algunas de las colonias que hemos observado tienen miles de años de antigüedad. Son organismos de crecimiento muy lento y extraordinariamente longevos, lo que los hace especialmente vulnerables. Protegerlos no solo es una cuestión de conservación, sino también de asegurar el futuro de especies que dependen de ellos como refugio y criadero", nos apunta Ariadna Martínez, investigadora predoctoral en el ICM-CSIC y participante de la campaña.

El estudio de las corrientes marinas ha sido otro de los hitos de la campaña. La compleja geomorfología del Seco de los Olivos favorece procesos de afloramiento que enriquecen la zona en nutrientes, alimentando a las especies filtradoras y generando una elevada productividad biológica.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com