Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
La Previsión
Tus Imágenes
El Equipo
Actualidad

CSIC

Instalan arrecifes artificiales en el mar de Alborán para restaurar los corales de profundidad

El proyecto europeo LIFE DREAM, liderado por el ICM-CSIC, combina ciencia, tecnología y colaboración pesquera para proteger un enclave único del mar de Alborán y recopilar datos esenciales para su futura gestión y conservación.

Arrecifes artificiales en el mar de Albor&aacute;n para restaurar los corales de profundidad

Arrecifes artificiales en el mar de Alborán para restaurar los corales de profundidadCSIC

Publicidad

El buque oceanográfico Sarmiento de Gamboa, Infraestructura Científica y Técnica Singular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha concluido la primera fase de la campaña DREAM, enmarcada en el proyecto europeo LIFE DREAM que lidera el Instituto de Ciencias del Mar, con la instalación de los primeros arrecifes artificiales en el Seco de los Olivos. Se le considera un Lugar de Importancia Comunitaria por la Unión Europea y perteneciente a la Red Natura 2000.

Esta acción de restauración activa, pionera en la zona, permitirá estudiar el crecimiento y la recuperación de distintas especies de coral profundo sobre sustratos artificiales, al tiempo que se recopila información clave sobre la biodiversidad, el impacto humano y la dinámica oceánica en este enclave marino de gran valor ecológico.

Robots submarinos

Junto a la instalación de los arrecifes, el equipo ha desarrollado un intenso programa de trabajo que incluye la exploración con robots submarinos a más de 500 metros de profundidad, la retirada de artes de pesca abandonados, el estudio de corrientes y batimetría, así como un seguimiento de las especies más representativas de la zona.

"A falta de un análisis detallado de los resultados, la campaña puede considerarse un éxito. La restauración activa nos permite dar un paso más allá de la simple observación. Estamos estudiando cuáles son las condiciones idóneas para que los corales y otras especies puedan recuperarse. Estos experimentos son esenciales para diseñar un buen plan de gestión y garantizar que la protección del Seco de los Olivos sea efectiva", nos explica Claudio Lo Iacono, investigador del CSIC en el ICM y responsable de la campaña.

Ecosistema rico y frágil

La expedición ha permitido obtener nuevas imágenes submarinas gracias al uso de robots capaces de descender a más de 500 metros de profundidad. Estas grabaciones han confirmado la presencia de una notable densidad de especies formadoras de hábitat, como los corales de agua fría, así como de grandes pelágicos que utilizan la zona como ruta de migración. Además, se han documentado especies comerciales de gran interés, como la langosta, el besugo o la gallineta, y especies emblemáticas como el coral rojo o extensos bosques de coral negro.

"Algunas de las colonias que hemos observado tienen miles de años de antigüedad. Son organismos de crecimiento muy lento y extraordinariamente longevos, lo que los hace especialmente vulnerables. Protegerlos no solo es una cuestión de conservación, sino también de asegurar el futuro de especies que dependen de ellos como refugio y criadero", nos apunta Ariadna Martínez, investigadora predoctoral en el ICM-CSIC y participante de la campaña.

El estudio de las corrientes marinas ha sido otro de los hitos de la campaña. La compleja geomorfología del Seco de los Olivos favorece procesos de afloramiento que enriquecen la zona en nutrientes, alimentando a las especies filtradoras y generando una elevada productividad biológica.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Qué es la inversión térmica, el cóctel meteorológico al que se han enfrentado los bomberos

Los incendios disparan la contaminación del aire y ponen en riesgo la salud

Publicidad

El Tiempo

El Ayuntamiento prepara intervenciones nocturnas para retirar estos restos

Nueva marea de piedras y cascotes en la playa de Ondarreta de San Sebastián

Los incendios disparan la contaminación del aire y ponen en riesgo la salud

Qué es la inversión térmica, el cóctel meteorológico al que se han enfrentado los bomberos

Arrecifes artificiales en el mar de Alborán para restaurar los corales de profundidad

Instalan arrecifes artificiales en el mar de Alborán para restaurar los corales de profundidad

César Gonzalo
Primeros cambios

Una DANA y los restos de un huracán traen cambios al tiempo de esta semana: la previsión de César Gonzalo

Imagen de archivo de lluvias.
DANA

Nueva DANA: La AEMET pone en aviso a varias provincias por lluvias y tormentas

Las temperaturas se recuperan y subirán el sábado pero el domingo una dana dejará lluvias en norte y este peninsular
Previsión metereológica

La AEMET avisa de la llegada de una DANA: estas son las zonas en alerta

Las tormentas llegan a nuestro país durante el fin de semana, donde predominarán los chubascos fuertes en el este de la península.

Imagen de personas con paraguas por la lluvia
Alerta AEMET

La AEMET activa avisos por una DANA que trae lluvias torrenciales y tormentas en varias comunidades

La Agencia Estatal de Meteorología ha emitido avisos porque se esperan fuertes lluvias y tormentas en buena parte del país.

La jornada contará con vientos de hasta 100 km/h y precipitaciones y tormentas.

La ola de calor se despide, pero la Aemet alerta de la llegada de lluvias, tormentas y fuertes rachas de viento

segunda ola de calor

El aviso de la AEMET sobre el fin de esta ola de calor y los incendios que asolan España

Temperaturas registradas de madrugada

Noche sofocante: "El calor no dio tregua con más de 35 ºC a medianoche en varias zonas", señala Mercedes Martín

Publicidad